إعلان تشهير رسمي.."التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع منتجات غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية، تختص بتجارة المواد الغذائية والعطارة بمكة المكرمة، إثر ثبوت مخالفته نظام مكافحة الغش التجاري بعرض منتجات غذائية وسلع استهلاكية منتهية الصلاحية، منها منظفات ومستحضرات للعناية الشخصية.

وصدر حُكْم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، تضمَّن فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق المقر لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش المستهلكين وخداعهم. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.





وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.