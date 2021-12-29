خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 261 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2093136 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 24151، فيما سُجِّلت 363 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي الحالات إلى 2064171 حالة.
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 261 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-29
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2093136 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 24151، فيما سُجِّلت 363 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي الحالات إلى 2064171 حالة.
29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
05:05 PM
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 261 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2093136 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 24151، فيما سُجِّلت 363 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي الحالات إلى 2064171 حالة.