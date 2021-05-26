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مشهد بديع.. لحظة وصول سحابة مطر جبال الداير بجازان وانهمار الهطولات

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى أخذ الحيطة والحذروالتقيد بالتعليمات

وثقّ المصور عبدالله المالكي، مقطعًا بديعًا لسحابة المطر، لحظة وصولها لجبال الداير بني مالك شرق جازان؛ حيث وثق لحظة انهمار المطر بغزارة والتي سالت على إثرها عدد من الأودية.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وتهيب بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

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مشهد بديع.. لحظة وصول سحابة مطر جبال الداير بجازان وانهمار الهطولات
سبق

وثقّ المصور عبدالله المالكي، مقطعًا بديعًا لسحابة المطر، لحظة وصولها لجبال الداير بني مالك شرق جازان؛ حيث وثق لحظة انهمار المطر بغزارة والتي سالت على إثرها عدد من الأودية.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وتهيب بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
10:26 AM

مشهد بديع.. لحظة وصول سحابة مطر جبال الداير بجازان وانهمار الهطولات

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى أخذ الحيطة والحذروالتقيد بالتعليمات

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فهد كاملي - جازان
2
2,958

وثقّ المصور عبدالله المالكي، مقطعًا بديعًا لسحابة المطر، لحظة وصولها لجبال الداير بني مالك شرق جازان؛ حيث وثق لحظة انهمار المطر بغزارة والتي سالت على إثرها عدد من الأودية.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وتهيب بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

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