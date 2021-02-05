إغلاق مهرجان المجاردة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد

تزامناً مع مؤشرات ارتفاع المنحنى الوبائي في المملكة

أغلقت بلدية محافظة المجاردة، مهرجان المجاردة لمدة عشرة أيام، مؤكدةً أنها قابلة للتمديد.

وأوضح رئيس بلدية المجاردة عايض المحجاني لـ"سبق" أن الإغلاق كان بناءً على ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.

ولفت إلى أن الإجراء لضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليًا، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشٍ ثانية لفيروس كورونا (كوفيد 19) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشٍ ثانية في المملكة، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.