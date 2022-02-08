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منصة "محاميك" تدشن نسختها الثالثة في الرياض

تربط بين المحامين والمستشارين والمستفيدين من الأفراد والمؤسسات

احتفلت منصة "محاميك" بإطلاق نسختها الثالثة في قاعة الاحتفالات في فندق "هوليدي إن" الرياض يوم الثلاثاء 25/ 1/ 2022م تحت شعار "#محاميك_يغنيك".

وأوضح الدكتور عبد الله العثيم @DrAAlothaim ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "منصة محاميك" تقوم بالربط بين المحامين والمستشارين القانونيين والمستفيدين من الأفراد والمؤسسات والشركات وغيرها.

وأوضح أن "منصة محاميك" ليست شركة قانونية، ولا تقدم الخدمات القانونية، وإنما يتم تقديمها من قِبل نخبة متخصصة من المحامين المرخصين في جميع المجالات والتخصصات المعروفة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله المنيع @Dr_manea ، المشرف العام على المنصة، إن "محاميك" جاءت امتدادًا لجهود السعودية في برنامج التحول الرقمي، أحد برامج التحول الوطني ورؤية 2030. ومن حيث الاحتفال فقد جاء بعد إطلاق الإصدار الجديد والهوية الجديدة للمنصة؛ إذ مرت مراحل نموها بثلاث مراحل، هي: (التطبيق)، ثم نموها "كشركة"، والآن "منصة محاميك" التي تضم أكبر وأوسع نطاق لها على جميع مشغلي شبكة الإنترنت وعلى الهواتف الذكية (Apple Store/ Google Play).

بدوره، أشاد الإعلامي سليمان السالم بالجهود المثمرة التي تقوم بها المنصة، التي تضم العديد من المحامين والمحاميات ممن يفخر بهم الوطن.

وقدَّم "السالم" شكره للمنصة، وأكد أنها امتداد للخدمات العدلية الإلكترونية في السعودية.

وتم تكريم عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية ورجال الأعمال والمحامين والمحاميات بالدروع التذكارية.

وتُعد منصة محاميك من أبرز المنصات العربية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات: (اسأل محاميًا)، (وابحث عن محامٍ)، (واعرض قضيتك واطلب سعرًا)، (وخدمات الباقات)، (وأسئلة وأجوبة مجانية).. والعديد من الخدمات الأخرى التي تفيد منتسبي المنصة، ومنها الدراسات والمقالات واللوائح والأنظمة الموجودة فيها.

كما تتيح المنصة للمحامي وشركات المحاماة كتابة المقالات ونشرها بحساباتهم، وذلك تحت موثوقية عالية بعد التأكد من صحة المقال من قِبل فريق المنصة.

وتتمثل رؤية المنصة في أن تكون أفضل وأكبر وأسهل شبكة تجمع المحامين والمستشارين القانونيين للعمل على تقديم الخدمات القانونية من استشارات ومرافعات أمام المحاكم بجميع اختصاصاتها ودرجاتها في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وأن تتميز بتقديم أفضل الخدمات، وتحقق رضا العملاء والمستخدمين.

روابط المنصة:

#محاميك_يغنيك #منصة_محاميك.

للدخول على رابط المنصة : https://mohameek.net

أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohameek.aait

أبل :https://apps.apple.com/sa/app/mohameek/id1604795983?l=ar

‎وللاستفسار يمكن التواصل عبر الاتصال أو الواتس آب على الرقم: 0538578209

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منصة "محاميك" تدشن نسختها الثالثة في الرياض
سبق

احتفلت منصة "محاميك" بإطلاق نسختها الثالثة في قاعة الاحتفالات في فندق "هوليدي إن" الرياض يوم الثلاثاء 25/ 1/ 2022م تحت شعار "#محاميك_يغنيك".

وأوضح الدكتور عبد الله العثيم @DrAAlothaim ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "منصة محاميك" تقوم بالربط بين المحامين والمستشارين القانونيين والمستفيدين من الأفراد والمؤسسات والشركات وغيرها.

وأوضح أن "منصة محاميك" ليست شركة قانونية، ولا تقدم الخدمات القانونية، وإنما يتم تقديمها من قِبل نخبة متخصصة من المحامين المرخصين في جميع المجالات والتخصصات المعروفة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله المنيع @Dr_manea ، المشرف العام على المنصة، إن "محاميك" جاءت امتدادًا لجهود السعودية في برنامج التحول الرقمي، أحد برامج التحول الوطني ورؤية 2030. ومن حيث الاحتفال فقد جاء بعد إطلاق الإصدار الجديد والهوية الجديدة للمنصة؛ إذ مرت مراحل نموها بثلاث مراحل، هي: (التطبيق)، ثم نموها "كشركة"، والآن "منصة محاميك" التي تضم أكبر وأوسع نطاق لها على جميع مشغلي شبكة الإنترنت وعلى الهواتف الذكية (Apple Store/ Google Play).

بدوره، أشاد الإعلامي سليمان السالم بالجهود المثمرة التي تقوم بها المنصة، التي تضم العديد من المحامين والمحاميات ممن يفخر بهم الوطن.

وقدَّم "السالم" شكره للمنصة، وأكد أنها امتداد للخدمات العدلية الإلكترونية في السعودية.

وتم تكريم عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية ورجال الأعمال والمحامين والمحاميات بالدروع التذكارية.

وتُعد منصة محاميك من أبرز المنصات العربية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات: (اسأل محاميًا)، (وابحث عن محامٍ)، (واعرض قضيتك واطلب سعرًا)، (وخدمات الباقات)، (وأسئلة وأجوبة مجانية).. والعديد من الخدمات الأخرى التي تفيد منتسبي المنصة، ومنها الدراسات والمقالات واللوائح والأنظمة الموجودة فيها.

كما تتيح المنصة للمحامي وشركات المحاماة كتابة المقالات ونشرها بحساباتهم، وذلك تحت موثوقية عالية بعد التأكد من صحة المقال من قِبل فريق المنصة.

وتتمثل رؤية المنصة في أن تكون أفضل وأكبر وأسهل شبكة تجمع المحامين والمستشارين القانونيين للعمل على تقديم الخدمات القانونية من استشارات ومرافعات أمام المحاكم بجميع اختصاصاتها ودرجاتها في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وأن تتميز بتقديم أفضل الخدمات، وتحقق رضا العملاء والمستخدمين.

روابط المنصة:

#محاميك_يغنيك #منصة_محاميك.

للدخول على رابط المنصة : https://mohameek.net

أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohameek.aait

أبل :https://apps.apple.com/sa/app/mohameek/id1604795983?l=ar

‎وللاستفسار يمكن التواصل عبر الاتصال أو الواتس آب على الرقم: 0538578209

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:22 PM

منصة "محاميك" تدشن نسختها الثالثة في الرياض

تربط بين المحامين والمستشارين والمستفيدين من الأفراد والمؤسسات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت منصة "محاميك" بإطلاق نسختها الثالثة في قاعة الاحتفالات في فندق "هوليدي إن" الرياض يوم الثلاثاء 25/ 1/ 2022م تحت شعار "#محاميك_يغنيك".

وأوضح الدكتور عبد الله العثيم @DrAAlothaim ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "منصة محاميك" تقوم بالربط بين المحامين والمستشارين القانونيين والمستفيدين من الأفراد والمؤسسات والشركات وغيرها.

وأوضح أن "منصة محاميك" ليست شركة قانونية، ولا تقدم الخدمات القانونية، وإنما يتم تقديمها من قِبل نخبة متخصصة من المحامين المرخصين في جميع المجالات والتخصصات المعروفة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله المنيع @Dr_manea ، المشرف العام على المنصة، إن "محاميك" جاءت امتدادًا لجهود السعودية في برنامج التحول الرقمي، أحد برامج التحول الوطني ورؤية 2030. ومن حيث الاحتفال فقد جاء بعد إطلاق الإصدار الجديد والهوية الجديدة للمنصة؛ إذ مرت مراحل نموها بثلاث مراحل، هي: (التطبيق)، ثم نموها "كشركة"، والآن "منصة محاميك" التي تضم أكبر وأوسع نطاق لها على جميع مشغلي شبكة الإنترنت وعلى الهواتف الذكية (Apple Store/ Google Play).

بدوره، أشاد الإعلامي سليمان السالم بالجهود المثمرة التي تقوم بها المنصة، التي تضم العديد من المحامين والمحاميات ممن يفخر بهم الوطن.

وقدَّم "السالم" شكره للمنصة، وأكد أنها امتداد للخدمات العدلية الإلكترونية في السعودية.

وتم تكريم عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية ورجال الأعمال والمحامين والمحاميات بالدروع التذكارية.

وتُعد منصة محاميك من أبرز المنصات العربية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات: (اسأل محاميًا)، (وابحث عن محامٍ)، (واعرض قضيتك واطلب سعرًا)، (وخدمات الباقات)، (وأسئلة وأجوبة مجانية).. والعديد من الخدمات الأخرى التي تفيد منتسبي المنصة، ومنها الدراسات والمقالات واللوائح والأنظمة الموجودة فيها.

كما تتيح المنصة للمحامي وشركات المحاماة كتابة المقالات ونشرها بحساباتهم، وذلك تحت موثوقية عالية بعد التأكد من صحة المقال من قِبل فريق المنصة.

وتتمثل رؤية المنصة في أن تكون أفضل وأكبر وأسهل شبكة تجمع المحامين والمستشارين القانونيين للعمل على تقديم الخدمات القانونية من استشارات ومرافعات أمام المحاكم بجميع اختصاصاتها ودرجاتها في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وأن تتميز بتقديم أفضل الخدمات، وتحقق رضا العملاء والمستخدمين.

روابط المنصة:

#محاميك_يغنيك #منصة_محاميك.

للدخول على رابط المنصة : https://mohameek.net

أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohameek.aait

أبل :https://apps.apple.com/sa/app/mohameek/id1604795983?l=ar

‎وللاستفسار يمكن التواصل عبر الاتصال أو الواتس آب على الرقم: 0538578209

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