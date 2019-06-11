واصلت مدينة الرياض تسجيل الأرقام المرتفعة بالإصابات، وبلغت الإصابات الجديدة فيها 1431، وسجلت سجلت ثلاث مدن سعودية 507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19. وسجلت الرياض 1431 حالة إصابة، وجدة 294، ومكة 294، والدمام 214، وهو ما بلغ مجموعه 1983 حالة. وأعلنت "الصحة" ‏⁧‫‬⁩تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و2065 حالة تعافٍ و38 حالة وفاة‬⁩.

1431 إصابة جديدة بكورونا في الرياض و3 مدن تسجل 507 إصابات محمد المواسي سبق 2020-06-11 واصلت مدينة الرياض تسجيل الأرقام المرتفعة بالإصابات، وبلغت الإصابات الجديدة فيها 1431، وسجلت سجلت ثلاث مدن سعودية 507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.



وسجلت الرياض 1431 حالة إصابة، وجدة 294، ومكة 294، والدمام 214، وهو ما بلغ مجموعه 1983 حالة.



وأعلنت "الصحة" ‏⁧‫‬⁩تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و2065 حالة تعافٍ و38 حالة وفاة‬⁩.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 04:05 PM

1431 إصابة جديدة بكورونا في الرياض و3 مدن تسجل 507 إصابات من إجمالي 3733 حالة جديدة أعلنت "الصحة" اليوم تسجيلها في المملكة





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واصلت مدينة الرياض تسجيل الأرقام المرتفعة بالإصابات، وبلغت الإصابات الجديدة فيها 1431، وسجلت سجلت ثلاث مدن سعودية 507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.



وسجلت الرياض 1431 حالة إصابة، وجدة 294، ومكة 294، والدمام 214، وهو ما بلغ مجموعه 1983 حالة.



وأعلنت "الصحة" ‏⁧‫‬⁩تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و2065 حالة تعافٍ و38 حالة وفاة‬⁩.