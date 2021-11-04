أمين عام الأمم المتحدة طالب "البرهان" باستعادة النظام الدستوري

دعا إلى إطلاق سراح "حمدوك" والمعتقلين الآخرين

أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس تحدث مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الخميس) وطالبه باستعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة.



وقال المتحدث في بيان: "إن الأمين العام عاود التأكيد على دعوته إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفياً في السودان"، وفقاً لـ"رويترز".