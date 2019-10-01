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أسعار النفط تتراجع.. وبرنت يسجل أكبر خسارة فصلية له هذا العام

بفعل انحسار المخاوف من نقص المعروض وتصاعد الحرب التجارية

تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين بفعل انحسار المخاوف من نقص المعروض ونشوب صراعات جديدة في الشرق الأوسط، بعد هجمات 14 سبتمبر في المملكة، لكن خام القياس العالمي برنت تكبّد أكبر خسارة فصلية له هذا العام بفعل بواعث القلق من تصاعد حرب التجارة الأمريكية الصينية.

وبحسب "رويترز" تَحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 60.78 دولارًا للبرميل، منخفضة 1.13 دولار بما يعادل 1.8%. ونزلت عقود الخام الأمريكي 1.84 دولار أو 3.3% إلى 54.07 دولار.

وزاد برنت 0.6% في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.9% في سبتمبر بعد شهر متقلب، قفزت الأسعار خلاله نحو 20% إثر الهجمات التي قلصت إنتاج السعودية إلى النصف، لكنها عادت وفقدت كل تلك المكاسب تقريبًا مع استرجاع الإنتاج سريعًا.

لكن على مدار ربع السنة، تراجع برنت 8.7% في أسوأ انخفاض فصلي منذ الربع الرابع من 2018 عندما هبطت الأسعار 35%.

ونزل غرب تكساس 7.5% في الربع الثالث، مع تأثر نمو الطلب على النفط جراء المخاوف من أن تكون حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد هوت بالنمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني تحسنًا طفيفًا هذا الشهر، مرتفعًا من 49.5 في أغسطس إلى 49.8 في سبتمبر؛ لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق؛ وفقًا لما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

وحذّرت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، من عدم استقرار في الأسواق العالمية في حالة حدوث أي "فك ارتباط" بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية.

وقال كايل كوبر، محلل سوق النفط لدى آي.إيه.إف الاستشارية، "الولايات المتحدة والصين ما زالتا بعيدتين عن اتفاق من أي نوع. مبعث القلق هو أن يتلاشى الطلب على النفط".

وقال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية خلال مؤتمر في الإمارات اليوم: إن الشركة عادت الأسبوع الماضي بالطاقة الإنتاجية إلى مستوى ما قبل الهجمات التي استهدفت منشأتين لها.

وكانت مصادر "رويترز" قد أكدت الأسبوع الماضي، أن طاقة إنتاج أرامكو من النفط عادت إلى 11.3 مليون برميل يوميًّا، بعد أن أوقف الهجوم 5.7 مليون برميل يوميًّا من إنتاج المملكة.

وقال مسؤولون سعوديون إن أرامكو ستصل إلى طاقة قدرها 12 مليون برميل يوميًّا بحلول نوفمبر.

ولفت أندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، إلى أن "عودة (معروض) النفط السعودي الأسرع كثيرًا من المتوقع، مع دخولنا موسم صيانة المصافي" تضغط على الأسعار.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتراجع.. وبرنت يسجل أكبر خسارة فصلية له هذا العام
سبق

تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين بفعل انحسار المخاوف من نقص المعروض ونشوب صراعات جديدة في الشرق الأوسط، بعد هجمات 14 سبتمبر في المملكة، لكن خام القياس العالمي برنت تكبّد أكبر خسارة فصلية له هذا العام بفعل بواعث القلق من تصاعد حرب التجارة الأمريكية الصينية.

وبحسب "رويترز" تَحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 60.78 دولارًا للبرميل، منخفضة 1.13 دولار بما يعادل 1.8%. ونزلت عقود الخام الأمريكي 1.84 دولار أو 3.3% إلى 54.07 دولار.

وزاد برنت 0.6% في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.9% في سبتمبر بعد شهر متقلب، قفزت الأسعار خلاله نحو 20% إثر الهجمات التي قلصت إنتاج السعودية إلى النصف، لكنها عادت وفقدت كل تلك المكاسب تقريبًا مع استرجاع الإنتاج سريعًا.

لكن على مدار ربع السنة، تراجع برنت 8.7% في أسوأ انخفاض فصلي منذ الربع الرابع من 2018 عندما هبطت الأسعار 35%.

ونزل غرب تكساس 7.5% في الربع الثالث، مع تأثر نمو الطلب على النفط جراء المخاوف من أن تكون حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد هوت بالنمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني تحسنًا طفيفًا هذا الشهر، مرتفعًا من 49.5 في أغسطس إلى 49.8 في سبتمبر؛ لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق؛ وفقًا لما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

وحذّرت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، من عدم استقرار في الأسواق العالمية في حالة حدوث أي "فك ارتباط" بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية.

وقال كايل كوبر، محلل سوق النفط لدى آي.إيه.إف الاستشارية، "الولايات المتحدة والصين ما زالتا بعيدتين عن اتفاق من أي نوع. مبعث القلق هو أن يتلاشى الطلب على النفط".

وقال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية خلال مؤتمر في الإمارات اليوم: إن الشركة عادت الأسبوع الماضي بالطاقة الإنتاجية إلى مستوى ما قبل الهجمات التي استهدفت منشأتين لها.

وكانت مصادر "رويترز" قد أكدت الأسبوع الماضي، أن طاقة إنتاج أرامكو من النفط عادت إلى 11.3 مليون برميل يوميًّا، بعد أن أوقف الهجوم 5.7 مليون برميل يوميًّا من إنتاج المملكة.

وقال مسؤولون سعوديون إن أرامكو ستصل إلى طاقة قدرها 12 مليون برميل يوميًّا بحلول نوفمبر.

ولفت أندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، إلى أن "عودة (معروض) النفط السعودي الأسرع كثيرًا من المتوقع، مع دخولنا موسم صيانة المصافي" تضغط على الأسعار.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
09:36 AM

أسعار النفط تتراجع.. وبرنت يسجل أكبر خسارة فصلية له هذا العام

بفعل انحسار المخاوف من نقص المعروض وتصاعد الحرب التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين بفعل انحسار المخاوف من نقص المعروض ونشوب صراعات جديدة في الشرق الأوسط، بعد هجمات 14 سبتمبر في المملكة، لكن خام القياس العالمي برنت تكبّد أكبر خسارة فصلية له هذا العام بفعل بواعث القلق من تصاعد حرب التجارة الأمريكية الصينية.

وبحسب "رويترز" تَحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 60.78 دولارًا للبرميل، منخفضة 1.13 دولار بما يعادل 1.8%. ونزلت عقود الخام الأمريكي 1.84 دولار أو 3.3% إلى 54.07 دولار.

وزاد برنت 0.6% في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.9% في سبتمبر بعد شهر متقلب، قفزت الأسعار خلاله نحو 20% إثر الهجمات التي قلصت إنتاج السعودية إلى النصف، لكنها عادت وفقدت كل تلك المكاسب تقريبًا مع استرجاع الإنتاج سريعًا.

لكن على مدار ربع السنة، تراجع برنت 8.7% في أسوأ انخفاض فصلي منذ الربع الرابع من 2018 عندما هبطت الأسعار 35%.

ونزل غرب تكساس 7.5% في الربع الثالث، مع تأثر نمو الطلب على النفط جراء المخاوف من أن تكون حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد هوت بالنمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني تحسنًا طفيفًا هذا الشهر، مرتفعًا من 49.5 في أغسطس إلى 49.8 في سبتمبر؛ لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق؛ وفقًا لما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

وحذّرت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، من عدم استقرار في الأسواق العالمية في حالة حدوث أي "فك ارتباط" بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية.

وقال كايل كوبر، محلل سوق النفط لدى آي.إيه.إف الاستشارية، "الولايات المتحدة والصين ما زالتا بعيدتين عن اتفاق من أي نوع. مبعث القلق هو أن يتلاشى الطلب على النفط".

وقال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية خلال مؤتمر في الإمارات اليوم: إن الشركة عادت الأسبوع الماضي بالطاقة الإنتاجية إلى مستوى ما قبل الهجمات التي استهدفت منشأتين لها.

وكانت مصادر "رويترز" قد أكدت الأسبوع الماضي، أن طاقة إنتاج أرامكو من النفط عادت إلى 11.3 مليون برميل يوميًّا، بعد أن أوقف الهجوم 5.7 مليون برميل يوميًّا من إنتاج المملكة.

وقال مسؤولون سعوديون إن أرامكو ستصل إلى طاقة قدرها 12 مليون برميل يوميًّا بحلول نوفمبر.

ولفت أندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، إلى أن "عودة (معروض) النفط السعودي الأسرع كثيرًا من المتوقع، مع دخولنا موسم صيانة المصافي" تضغط على الأسعار.

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