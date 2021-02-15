النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق "إنجاد" يساعد "ستينيًا" علقت سيارته بين كثبان الرمال بـ"ثمامة الرياض"

"العتيبي": العمل التطوعي سمة من سمات الشعب السعودي ونحن فخورون بهذا

أسهم الفارس باسل العتيبي من فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ في مساعدة مواطن سعودي علقت سيارته في أحد المخيمات الواقعة فوق كثبان الرمال بمنطقة الثمامة بمدينة الرياض، حيث تمت عملية الإنقاذ في غضون ربع ساعة عقب الاتصال بمركز عمليات الفريق في منصات التواصل الاجتماعي.

وبيّن "العتيبي" أن الفريق يشهد إقبالاً من الشباب السعودي الذي يحرص على فعل الخير ومساعدة الآخرين لوجه الله تعالى، مؤكدًا أن العمل التطوعي هو أحد معالم رؤية المملكة 2030 .

وكشف "العتيبي" عن بعض المواقف المضحكة في عمليات الإنقاذ ومنها مساعدة رجل علقت سيارته بالرمال ولما أراد إخراجها وجد أنه لم يضع القير بوضع الاستعداد.

وأفاد "باسل" بأن أكثر من يطلب المساعدة خصوصًا في فترة الإجازات هن النساء من بعد قرار السماح لهن بقيادة السيارة، مشيدًا بتعاون ودعم المواطنين للفريق معنويًا.

ولفت "العتيبي" إلى أن مساعدة المواطنين والمقيمين المفقودين في الصحراء وتحرير المركبات المحتجزة في الرمال أو الطين من أبرز المهام التي يعمل عليها فريق إنجاد في مدينة الرياض وبقية مناطق المملكة.

وأشار "العتيبي" في ختام تصريحه لـ"سبق" إلى أن الفريق يمتلك فريق إنجاد التطوعي المعتمد من قِبل المديرية العامة للدفاع المدني أسطولاً من سيارات الدفع الرباعي المجهزة، بالإضافة إلى المعدات المتخصصة في عمليات إخراج المركبات، وبالإمكان استدعاؤهم في أي وقت.

من جانب آخر، شكر المواطن "عبدالرحمن العطاالله" البالغ من العمر ٦٠ عامًا الفريق على مساعدته والتي كانت بوقت قياسي، مبينًا أن مثل هذا الفريق من أبناء الوطن وما يقومون به من أعمال تطوعية لمساعدة المحتاجين هو محل فخر كل مواطن سعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق "إنجاد" يساعد "ستينيًا" علقت سيارته بين كثبان الرمال بـ"ثمامة الرياض"
سبق

أسهم الفارس باسل العتيبي من فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ في مساعدة مواطن سعودي علقت سيارته في أحد المخيمات الواقعة فوق كثبان الرمال بمنطقة الثمامة بمدينة الرياض، حيث تمت عملية الإنقاذ في غضون ربع ساعة عقب الاتصال بمركز عمليات الفريق في منصات التواصل الاجتماعي.

وبيّن "العتيبي" أن الفريق يشهد إقبالاً من الشباب السعودي الذي يحرص على فعل الخير ومساعدة الآخرين لوجه الله تعالى، مؤكدًا أن العمل التطوعي هو أحد معالم رؤية المملكة 2030 .

وكشف "العتيبي" عن بعض المواقف المضحكة في عمليات الإنقاذ ومنها مساعدة رجل علقت سيارته بالرمال ولما أراد إخراجها وجد أنه لم يضع القير بوضع الاستعداد.

وأفاد "باسل" بأن أكثر من يطلب المساعدة خصوصًا في فترة الإجازات هن النساء من بعد قرار السماح لهن بقيادة السيارة، مشيدًا بتعاون ودعم المواطنين للفريق معنويًا.

ولفت "العتيبي" إلى أن مساعدة المواطنين والمقيمين المفقودين في الصحراء وتحرير المركبات المحتجزة في الرمال أو الطين من أبرز المهام التي يعمل عليها فريق إنجاد في مدينة الرياض وبقية مناطق المملكة.

وأشار "العتيبي" في ختام تصريحه لـ"سبق" إلى أن الفريق يمتلك فريق إنجاد التطوعي المعتمد من قِبل المديرية العامة للدفاع المدني أسطولاً من سيارات الدفع الرباعي المجهزة، بالإضافة إلى المعدات المتخصصة في عمليات إخراج المركبات، وبالإمكان استدعاؤهم في أي وقت.

من جانب آخر، شكر المواطن "عبدالرحمن العطاالله" البالغ من العمر ٦٠ عامًا الفريق على مساعدته والتي كانت بوقت قياسي، مبينًا أن مثل هذا الفريق من أبناء الوطن وما يقومون به من أعمال تطوعية لمساعدة المحتاجين هو محل فخر كل مواطن سعودي.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
12:46 AM

فريق "إنجاد" يساعد "ستينيًا" علقت سيارته بين كثبان الرمال بـ"ثمامة الرياض"

"العتيبي": العمل التطوعي سمة من سمات الشعب السعودي ونحن فخورون بهذا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,593

أسهم الفارس باسل العتيبي من فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ في مساعدة مواطن سعودي علقت سيارته في أحد المخيمات الواقعة فوق كثبان الرمال بمنطقة الثمامة بمدينة الرياض، حيث تمت عملية الإنقاذ في غضون ربع ساعة عقب الاتصال بمركز عمليات الفريق في منصات التواصل الاجتماعي.

وبيّن "العتيبي" أن الفريق يشهد إقبالاً من الشباب السعودي الذي يحرص على فعل الخير ومساعدة الآخرين لوجه الله تعالى، مؤكدًا أن العمل التطوعي هو أحد معالم رؤية المملكة 2030 .

وكشف "العتيبي" عن بعض المواقف المضحكة في عمليات الإنقاذ ومنها مساعدة رجل علقت سيارته بالرمال ولما أراد إخراجها وجد أنه لم يضع القير بوضع الاستعداد.

وأفاد "باسل" بأن أكثر من يطلب المساعدة خصوصًا في فترة الإجازات هن النساء من بعد قرار السماح لهن بقيادة السيارة، مشيدًا بتعاون ودعم المواطنين للفريق معنويًا.

ولفت "العتيبي" إلى أن مساعدة المواطنين والمقيمين المفقودين في الصحراء وتحرير المركبات المحتجزة في الرمال أو الطين من أبرز المهام التي يعمل عليها فريق إنجاد في مدينة الرياض وبقية مناطق المملكة.

وأشار "العتيبي" في ختام تصريحه لـ"سبق" إلى أن الفريق يمتلك فريق إنجاد التطوعي المعتمد من قِبل المديرية العامة للدفاع المدني أسطولاً من سيارات الدفع الرباعي المجهزة، بالإضافة إلى المعدات المتخصصة في عمليات إخراج المركبات، وبالإمكان استدعاؤهم في أي وقت.

من جانب آخر، شكر المواطن "عبدالرحمن العطاالله" البالغ من العمر ٦٠ عامًا الفريق على مساعدته والتي كانت بوقت قياسي، مبينًا أن مثل هذا الفريق من أبناء الوطن وما يقومون به من أعمال تطوعية لمساعدة المحتاجين هو محل فخر كل مواطن سعودي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,094
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,508
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,479

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة