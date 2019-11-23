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عن إجراءات عزله.. "ترامب": بصراحة أريد المحاكمة

وصف "بيلوسي" بـ"بق الفراش" .. و"شيف" بـ"المجنون"

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية عقد محاكمة لعزله، وقال لمحطة "فوكس نيوز": "بصراحة، أريد المحاكمة".

ووفقًا لما أوردته "فرانس24" اليوم (السبت)، صب "ترامب" في خطاب طويل عبر الهاتف مع المحطة استمر 53 دقيقة جام غضبه على المسؤولين عن التحقيق الرامي لعزله والذي يهدد فترته الرئاسية.

واعتبر "ترامب" أن خصمته الديمقراطية الرئيسة في الكونغرس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "مجنونة مثل بق الفراش لممارستها ضغوطًا لإجراء محاكمة مخادعة".

ووصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، الذي يرأس المرحلة العلنية من التحقيق، بـ"المجنون"، وشبهه بـ"الجرو المريض" الذي يجب أن يحاكم بسبب كذبه حول جهوده في أوكرانيا التي لا تشوبها شائبة".

وبعد أسبوع من شهادات درامية من مسؤولين حاليين وسابقين في إدارته، استخدم "ترامب" الذي يواجه أوقاتًا صعبة محطة "فوكس نيوز" المفضلة له لعرض قائمة طويلة من المظالم التي يتعرض لها ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي "افي بي اي" وخصومه السياسيين وقادة التحقيق في مسألة عزله والدولة العميقة وغيرهم.

وعزز شهود، أدلوا بشهاداتهم تحت القسم، اتهامات بأن "ترامب: ربط دعمًا عسكريًا تحتاج إليه أوكرانيا بشدة وزيارة مرغوبة للبيت الأبيض بإجراء كييف تحقيقات مع خصومه السياسيين".

ومع تزايد احتمالية أن يكون ثالث رئيس أمريكي يواجه اتهامات رسمية لعزله، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، غضب "ترامب" غضبًا شديدًا وأطلق عدة هجمات ضد المنافسين الذين يقودون جهود عزله.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزل الرئيس الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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عن إجراءات عزله.. "ترامب": بصراحة أريد المحاكمة
سبق

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية عقد محاكمة لعزله، وقال لمحطة "فوكس نيوز": "بصراحة، أريد المحاكمة".

ووفقًا لما أوردته "فرانس24" اليوم (السبت)، صب "ترامب" في خطاب طويل عبر الهاتف مع المحطة استمر 53 دقيقة جام غضبه على المسؤولين عن التحقيق الرامي لعزله والذي يهدد فترته الرئاسية.

واعتبر "ترامب" أن خصمته الديمقراطية الرئيسة في الكونغرس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "مجنونة مثل بق الفراش لممارستها ضغوطًا لإجراء محاكمة مخادعة".

ووصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، الذي يرأس المرحلة العلنية من التحقيق، بـ"المجنون"، وشبهه بـ"الجرو المريض" الذي يجب أن يحاكم بسبب كذبه حول جهوده في أوكرانيا التي لا تشوبها شائبة".

وبعد أسبوع من شهادات درامية من مسؤولين حاليين وسابقين في إدارته، استخدم "ترامب" الذي يواجه أوقاتًا صعبة محطة "فوكس نيوز" المفضلة له لعرض قائمة طويلة من المظالم التي يتعرض لها ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي "افي بي اي" وخصومه السياسيين وقادة التحقيق في مسألة عزله والدولة العميقة وغيرهم.

وعزز شهود، أدلوا بشهاداتهم تحت القسم، اتهامات بأن "ترامب: ربط دعمًا عسكريًا تحتاج إليه أوكرانيا بشدة وزيارة مرغوبة للبيت الأبيض بإجراء كييف تحقيقات مع خصومه السياسيين".

ومع تزايد احتمالية أن يكون ثالث رئيس أمريكي يواجه اتهامات رسمية لعزله، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، غضب "ترامب" غضبًا شديدًا وأطلق عدة هجمات ضد المنافسين الذين يقودون جهود عزله.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
10:07 PM

عن إجراءات عزله.. "ترامب": بصراحة أريد المحاكمة

وصف "بيلوسي" بـ"بق الفراش" .. و"شيف" بـ"المجنون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية عقد محاكمة لعزله، وقال لمحطة "فوكس نيوز": "بصراحة، أريد المحاكمة".

ووفقًا لما أوردته "فرانس24" اليوم (السبت)، صب "ترامب" في خطاب طويل عبر الهاتف مع المحطة استمر 53 دقيقة جام غضبه على المسؤولين عن التحقيق الرامي لعزله والذي يهدد فترته الرئاسية.

واعتبر "ترامب" أن خصمته الديمقراطية الرئيسة في الكونغرس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "مجنونة مثل بق الفراش لممارستها ضغوطًا لإجراء محاكمة مخادعة".

ووصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، الذي يرأس المرحلة العلنية من التحقيق، بـ"المجنون"، وشبهه بـ"الجرو المريض" الذي يجب أن يحاكم بسبب كذبه حول جهوده في أوكرانيا التي لا تشوبها شائبة".

وبعد أسبوع من شهادات درامية من مسؤولين حاليين وسابقين في إدارته، استخدم "ترامب" الذي يواجه أوقاتًا صعبة محطة "فوكس نيوز" المفضلة له لعرض قائمة طويلة من المظالم التي يتعرض لها ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي "افي بي اي" وخصومه السياسيين وقادة التحقيق في مسألة عزله والدولة العميقة وغيرهم.

وعزز شهود، أدلوا بشهاداتهم تحت القسم، اتهامات بأن "ترامب: ربط دعمًا عسكريًا تحتاج إليه أوكرانيا بشدة وزيارة مرغوبة للبيت الأبيض بإجراء كييف تحقيقات مع خصومه السياسيين".

ومع تزايد احتمالية أن يكون ثالث رئيس أمريكي يواجه اتهامات رسمية لعزله، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، غضب "ترامب" غضبًا شديدًا وأطلق عدة هجمات ضد المنافسين الذين يقودون جهود عزله.

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