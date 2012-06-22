النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف يسلّم جوائز أصحاب المراكز الخمسة الأولى لأفضل زيت زيتون

أكد أن الجائزة أحدثت تنافساً كبيراً لدى المزارعين ورفعت جودة المنتج

‬ استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، ‏أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

حضر اللقاء، وكيل الأمين للتعمير المهندس محمد البراهيم، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عمر الحموان، وعدد من مزارعي الزيتون ‏الفائزين بجائزة أمير الجوف، لأفضل إنتاج زيت زيتون والزيتون المكبوس في مهرجان زيتون الجوف الدولي.

وفي بداية اللقاء، استمع أمير الجوف من "الشرعان" لشرح عن مراحل استقبال وفرز وفحص منتجات المزارعين الذين نافسوا على الظفر بأحد مراكز الجائزة البالغة قيمتها 500 ألف ريال، مؤكداً أن الجائزة أحدثت تنافساً كبيراً لدى مزارعي الزيتون ورفع جودة المنتج.

بعد ذلك، سلّم أمير منطقة الجوف، قيمة الجائزة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى لكل مسار لأفضل إنتاج من زيت الزيتون.

وجاء في المركز الأول عبيد الله دخيل الشراري، والثاني غالب قبلان الشراري، والثالث فليح سالم الشراري، والرابع عويضه مناخي علي الفهيقي، والخامس إبراهيم عبدالعزيز الحمد.

فيما فاز بجائزة أفضل إنتاج زيتون مكبوس، بالمركز الأول ظاهر عتيق حييان الشراري، والثاني مرزوق ملفي جروح الخنجر، والثالث محمد ملفي جروح الخنجر، والرابع ابراهيم عبدالعزيز الحمد، والخامس حمود حويطي فروان الرويلي.

وثمنوا لأمير منطقة الجوف، هذا الدعم والتشجيع الذي يلقاه مزارعو الزيتون في المنطقة؛ للتنافس على جودة المنتج، فيما تمنى أمير الجوف للجميع التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف يسلّم جوائز أصحاب المراكز الخمسة الأولى لأفضل زيت زيتون
سبق

‬ استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، ‏أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

حضر اللقاء، وكيل الأمين للتعمير المهندس محمد البراهيم، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عمر الحموان، وعدد من مزارعي الزيتون ‏الفائزين بجائزة أمير الجوف، لأفضل إنتاج زيت زيتون والزيتون المكبوس في مهرجان زيتون الجوف الدولي.

وفي بداية اللقاء، استمع أمير الجوف من "الشرعان" لشرح عن مراحل استقبال وفرز وفحص منتجات المزارعين الذين نافسوا على الظفر بأحد مراكز الجائزة البالغة قيمتها 500 ألف ريال، مؤكداً أن الجائزة أحدثت تنافساً كبيراً لدى مزارعي الزيتون ورفع جودة المنتج.

بعد ذلك، سلّم أمير منطقة الجوف، قيمة الجائزة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى لكل مسار لأفضل إنتاج من زيت الزيتون.

وجاء في المركز الأول عبيد الله دخيل الشراري، والثاني غالب قبلان الشراري، والثالث فليح سالم الشراري، والرابع عويضه مناخي علي الفهيقي، والخامس إبراهيم عبدالعزيز الحمد.

فيما فاز بجائزة أفضل إنتاج زيتون مكبوس، بالمركز الأول ظاهر عتيق حييان الشراري، والثاني مرزوق ملفي جروح الخنجر، والثالث محمد ملفي جروح الخنجر، والرابع ابراهيم عبدالعزيز الحمد، والخامس حمود حويطي فروان الرويلي.

وثمنوا لأمير منطقة الجوف، هذا الدعم والتشجيع الذي يلقاه مزارعو الزيتون في المنطقة؛ للتنافس على جودة المنتج، فيما تمنى أمير الجوف للجميع التوفيق.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
04:51 PM

أمير الجوف يسلّم جوائز أصحاب المراكز الخمسة الأولى لأفضل زيت زيتون

أكد أن الجائزة أحدثت تنافساً كبيراً لدى المزارعين ورفعت جودة المنتج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
4
1,482

‬ استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، ‏أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

حضر اللقاء، وكيل الأمين للتعمير المهندس محمد البراهيم، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عمر الحموان، وعدد من مزارعي الزيتون ‏الفائزين بجائزة أمير الجوف، لأفضل إنتاج زيت زيتون والزيتون المكبوس في مهرجان زيتون الجوف الدولي.

وفي بداية اللقاء، استمع أمير الجوف من "الشرعان" لشرح عن مراحل استقبال وفرز وفحص منتجات المزارعين الذين نافسوا على الظفر بأحد مراكز الجائزة البالغة قيمتها 500 ألف ريال، مؤكداً أن الجائزة أحدثت تنافساً كبيراً لدى مزارعي الزيتون ورفع جودة المنتج.

بعد ذلك، سلّم أمير منطقة الجوف، قيمة الجائزة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى لكل مسار لأفضل إنتاج من زيت الزيتون.

وجاء في المركز الأول عبيد الله دخيل الشراري، والثاني غالب قبلان الشراري، والثالث فليح سالم الشراري، والرابع عويضه مناخي علي الفهيقي، والخامس إبراهيم عبدالعزيز الحمد.

فيما فاز بجائزة أفضل إنتاج زيتون مكبوس، بالمركز الأول ظاهر عتيق حييان الشراري، والثاني مرزوق ملفي جروح الخنجر، والثالث محمد ملفي جروح الخنجر، والرابع ابراهيم عبدالعزيز الحمد، والخامس حمود حويطي فروان الرويلي.

وثمنوا لأمير منطقة الجوف، هذا الدعم والتشجيع الذي يلقاه مزارعو الزيتون في المنطقة؛ للتنافس على جودة المنتج، فيما تمنى أمير الجوف للجميع التوفيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,347
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,938

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة