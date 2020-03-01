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أحدهم سعودي.. "كورونا" يصيب 6 أشخاص جدد في البحرين

قدموا من إيران عبر رحلات جوية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم (الأحد)، عن تشخيص ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات هي: ثلاث مواطنات بحرينيات، ومواطنان اثنين بحرينيان، ومواطن سعودي، كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.

وأضافت أنه جرى نقل الحالات الست الجديدة إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة أنها تزود المواطنين ممن يجري فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية؛ لضمان سلامتهم، كما يجري منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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أحدهم سعودي.. "كورونا" يصيب 6 أشخاص جدد في البحرين
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم (الأحد)، عن تشخيص ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات هي: ثلاث مواطنات بحرينيات، ومواطنان اثنين بحرينيان، ومواطن سعودي، كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.

وأضافت أنه جرى نقل الحالات الست الجديدة إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة أنها تزود المواطنين ممن يجري فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية؛ لضمان سلامتهم، كما يجري منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
07:13 PM

أحدهم سعودي.. "كورونا" يصيب 6 أشخاص جدد في البحرين

قدموا من إيران عبر رحلات جوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم (الأحد)، عن تشخيص ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات هي: ثلاث مواطنات بحرينيات، ومواطنان اثنين بحرينيان، ومواطن سعودي، كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.

وأضافت أنه جرى نقل الحالات الست الجديدة إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة أنها تزود المواطنين ممن يجري فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية؛ لضمان سلامتهم، كما يجري منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا.

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