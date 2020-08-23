النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كم عامًا تكفي لإنجازها؟ هنا مشاريع جامعية متعثرة بجازان

سنوات تشهد عليها "طب المناطق الحارة" و"تربية بنات صبيا" و"علوم الدرب"

لا تزال عدد من المشاريع الجامعية بجازان متعثرة؛ على الرغم من مرور عشرات السنين عليها داخل المدينة التي بدأ تنفيذها في 2006 أو خارجها، وسط علامات استفهام عن أسباب ذلك التأخر؛ حيث إن كثيرًا منها كان من المفترض أن تكون رحلةُ التعليم قد بدأت فيها؛ إلا أن الأمر لا يزال حلمًا.

ومن تلك المشاريع، كلية طب المناطق الحارة والصحة العامة؛ فوفقًا للوحة المشروع بدأ تنفيذه عام 1433هـ، لكن ثمان سنوات لم تكن كافية لإنهاء ذلك المشروع الذي يعتبر صرحًا يترقبه أبناء جازان وطلاب الجامعة عمومًا، وكانت مدة المشروع أكثر من 2000 يوم؛ بينما استمرت أعمال الإنشاءات في عدد من مرافق الجامعة داخل المدينة الجامعية على الرغم من بدء الإنشاءات في تلك المدينة عام 2006، وخرجت تساؤلات عن مشروع تسويرها؛ لكن الجامعة لم ترد على تلك الاستفسارات؛ في حين أن جزءًا كبيرًا لم يتم تسويره بعد.

كما تتعثر كلية التربية للبنات بصبيا وفقًا للمسمى القديم، منذ سنوات؛ وسط ترقب لإنجاز المشروع واكتماله وبدء الدراسة به؛ نظرًا لمعاناة الطالبات ومنسوبي الكلية التي تعتبر من أقدم المنشآت في محافظة صبيا.

وكانت "سبق" قد طرحت موضوع تعثر كلية العلوم بالدرب في وقت سابق؛ حيث يتواصل تعثر مبنى مشروع الكلية الحكومي الجديد منذ خمس سنوات؛ إذ كان مقررًا له أن ينتهي خلال عشرين شهرًا؛ بينما لم ينتهِ حتى اليوم.

وفي وقت سابق، طالَبَ أهالي محافظة العارضة، بسرعة إنجاز مبنى كلية البنات المتعثر منذ سنوات؛ نظرًا لمعاناتهن من المبنى المستأجر وحاجتهن لشمول المبنى الجديد للعديد من التخصصات.

وتستعرض "سبق" تلك المشاريع المتعثرة لطرحها أمام المعنيين للكشف عن أوضاعها والإجراءات المتخذة حيالها؛ نظرًا لمرور كل تلك السنوات منذ البدء في تنفيذها.

وطرحت "سبق" استفسارات عدة على المتحدث باسم جامعة جازان حول كليتي الصحة العامة والتربية بصبيا، ومشروع تسوير الجامعة؛ إلا أنه لم يرد منذ أربعة أسابيع.

جازان

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
كم عامًا تكفي لإنجازها؟ هنا مشاريع جامعية متعثرة بجازان
سبق

لا تزال عدد من المشاريع الجامعية بجازان متعثرة؛ على الرغم من مرور عشرات السنين عليها داخل المدينة التي بدأ تنفيذها في 2006 أو خارجها، وسط علامات استفهام عن أسباب ذلك التأخر؛ حيث إن كثيرًا منها كان من المفترض أن تكون رحلةُ التعليم قد بدأت فيها؛ إلا أن الأمر لا يزال حلمًا.

ومن تلك المشاريع، كلية طب المناطق الحارة والصحة العامة؛ فوفقًا للوحة المشروع بدأ تنفيذه عام 1433هـ، لكن ثمان سنوات لم تكن كافية لإنهاء ذلك المشروع الذي يعتبر صرحًا يترقبه أبناء جازان وطلاب الجامعة عمومًا، وكانت مدة المشروع أكثر من 2000 يوم؛ بينما استمرت أعمال الإنشاءات في عدد من مرافق الجامعة داخل المدينة الجامعية على الرغم من بدء الإنشاءات في تلك المدينة عام 2006، وخرجت تساؤلات عن مشروع تسويرها؛ لكن الجامعة لم ترد على تلك الاستفسارات؛ في حين أن جزءًا كبيرًا لم يتم تسويره بعد.

كما تتعثر كلية التربية للبنات بصبيا وفقًا للمسمى القديم، منذ سنوات؛ وسط ترقب لإنجاز المشروع واكتماله وبدء الدراسة به؛ نظرًا لمعاناة الطالبات ومنسوبي الكلية التي تعتبر من أقدم المنشآت في محافظة صبيا.

وكانت "سبق" قد طرحت موضوع تعثر كلية العلوم بالدرب في وقت سابق؛ حيث يتواصل تعثر مبنى مشروع الكلية الحكومي الجديد منذ خمس سنوات؛ إذ كان مقررًا له أن ينتهي خلال عشرين شهرًا؛ بينما لم ينتهِ حتى اليوم.

وفي وقت سابق، طالَبَ أهالي محافظة العارضة، بسرعة إنجاز مبنى كلية البنات المتعثر منذ سنوات؛ نظرًا لمعاناتهن من المبنى المستأجر وحاجتهن لشمول المبنى الجديد للعديد من التخصصات.

وتستعرض "سبق" تلك المشاريع المتعثرة لطرحها أمام المعنيين للكشف عن أوضاعها والإجراءات المتخذة حيالها؛ نظرًا لمرور كل تلك السنوات منذ البدء في تنفيذها.

وطرحت "سبق" استفسارات عدة على المتحدث باسم جامعة جازان حول كليتي الصحة العامة والتربية بصبيا، ومشروع تسوير الجامعة؛ إلا أنه لم يرد منذ أربعة أسابيع.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
12:09 PM

كم عامًا تكفي لإنجازها؟ هنا مشاريع جامعية متعثرة بجازان

سنوات تشهد عليها "طب المناطق الحارة" و"تربية بنات صبيا" و"علوم الدرب"

A A A
محمد المواسي - جازان
3
920

لا تزال عدد من المشاريع الجامعية بجازان متعثرة؛ على الرغم من مرور عشرات السنين عليها داخل المدينة التي بدأ تنفيذها في 2006 أو خارجها، وسط علامات استفهام عن أسباب ذلك التأخر؛ حيث إن كثيرًا منها كان من المفترض أن تكون رحلةُ التعليم قد بدأت فيها؛ إلا أن الأمر لا يزال حلمًا.

ومن تلك المشاريع، كلية طب المناطق الحارة والصحة العامة؛ فوفقًا للوحة المشروع بدأ تنفيذه عام 1433هـ، لكن ثمان سنوات لم تكن كافية لإنهاء ذلك المشروع الذي يعتبر صرحًا يترقبه أبناء جازان وطلاب الجامعة عمومًا، وكانت مدة المشروع أكثر من 2000 يوم؛ بينما استمرت أعمال الإنشاءات في عدد من مرافق الجامعة داخل المدينة الجامعية على الرغم من بدء الإنشاءات في تلك المدينة عام 2006، وخرجت تساؤلات عن مشروع تسويرها؛ لكن الجامعة لم ترد على تلك الاستفسارات؛ في حين أن جزءًا كبيرًا لم يتم تسويره بعد.

كما تتعثر كلية التربية للبنات بصبيا وفقًا للمسمى القديم، منذ سنوات؛ وسط ترقب لإنجاز المشروع واكتماله وبدء الدراسة به؛ نظرًا لمعاناة الطالبات ومنسوبي الكلية التي تعتبر من أقدم المنشآت في محافظة صبيا.

وكانت "سبق" قد طرحت موضوع تعثر كلية العلوم بالدرب في وقت سابق؛ حيث يتواصل تعثر مبنى مشروع الكلية الحكومي الجديد منذ خمس سنوات؛ إذ كان مقررًا له أن ينتهي خلال عشرين شهرًا؛ بينما لم ينتهِ حتى اليوم.

وفي وقت سابق، طالَبَ أهالي محافظة العارضة، بسرعة إنجاز مبنى كلية البنات المتعثر منذ سنوات؛ نظرًا لمعاناتهن من المبنى المستأجر وحاجتهن لشمول المبنى الجديد للعديد من التخصصات.

وتستعرض "سبق" تلك المشاريع المتعثرة لطرحها أمام المعنيين للكشف عن أوضاعها والإجراءات المتخذة حيالها؛ نظرًا لمرور كل تلك السنوات منذ البدء في تنفيذها.

وطرحت "سبق" استفسارات عدة على المتحدث باسم جامعة جازان حول كليتي الصحة العامة والتربية بصبيا، ومشروع تسوير الجامعة؛ إلا أنه لم يرد منذ أربعة أسابيع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,122
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,442
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,869

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة