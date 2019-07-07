دموع سبقت الترحيبات.. هكذا التقى معلم بزميله بعد غياب 20 عاماً

كان يدرس معه بالمعهد العلمي بالأفلاج فعاد إلى بلده في مصر

في مشهد جسّد عمق المحبة والترابط العربي الأخوي سبقت الدموع عبارات الترحيب بعد التقاء معلم سعودي بزميله من جمهورية مصر العربية كانا زميلين قبل 20 عاماً بالمعهد العلمي في الأفلاج.

وقال المعلم المتقاعد عبدالرحمن أبودحين لـ"سبق": خصصت زيارة لزميلي عبدالفتاح السيد الذي باشرت العمل معه بالمعهد العلمي بالأفلاج في نفس العام 1410هـ وكان معلماً للغة الإنجليزية آنذاك.

وتابع: قبل 20 عاماً انقطعت عنه الأخبار، وبدأت أسأل عنه حتى توصلت إلى عنوانه في محافظة المنيا من محافظات الصعيد بدولة مصر الشقيقة، أمس السبت، وكانت المشاعر لا توصف، ولا يلخّصها الكلام، حيث أثنى "السيد" على أهل الأفلاج من حيث الكرم وطيب التعامل، وعلى معلمي المعهد الذين اعتبروه أخاً لهم طيلة عمله معهم.

يذكر أن المعلم عبدالفتاح السيد كان مخلصاً في عمله قريباً إلى قلوب الطلاب، وقد كسب محبة الجميع.