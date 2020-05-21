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البيرو: تسجيل 110 حالات وفاة جديدة و4537 إصابة إضافية بفيروس كورونا

رفع حصيلة الوفيات إلى 3024 منذ بداية الجائحة

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الأربعاء، بتسجيل 110 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وهو ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3024 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 104020 شخصًا؛ وذلك بعد رصد 4537 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تَمَاثلوا للشفاء وصل إلى 41968 شخصًا.

وتتصدر "ليما" جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ67060 حالة، تليها على الخصوص كاياو (7381)، ولامباييكي (5409)، وبيورا (3335)، ولوريتو (3085)، ولاليبرتاد (2447)، وأوكايالي (2371)، وأنكاش (2354)، وأريكيبا (2972)، وإيكا (1769)، وخونين (1223).

فيروس كورونا الجديد

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البيرو: تسجيل 110 حالات وفاة جديدة و4537 إصابة إضافية بفيروس كورونا
سبق

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الأربعاء، بتسجيل 110 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وهو ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3024 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 104020 شخصًا؛ وذلك بعد رصد 4537 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تَمَاثلوا للشفاء وصل إلى 41968 شخصًا.

وتتصدر "ليما" جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ67060 حالة، تليها على الخصوص كاياو (7381)، ولامباييكي (5409)، وبيورا (3335)، ولوريتو (3085)، ولاليبرتاد (2447)، وأوكايالي (2371)، وأنكاش (2354)، وأريكيبا (2972)، وإيكا (1769)، وخونين (1223).

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
10:43 AM

البيرو: تسجيل 110 حالات وفاة جديدة و4537 إصابة إضافية بفيروس كورونا

رفع حصيلة الوفيات إلى 3024 منذ بداية الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الأربعاء، بتسجيل 110 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وهو ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3024 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 104020 شخصًا؛ وذلك بعد رصد 4537 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تَمَاثلوا للشفاء وصل إلى 41968 شخصًا.

وتتصدر "ليما" جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ67060 حالة، تليها على الخصوص كاياو (7381)، ولامباييكي (5409)، وبيورا (3335)، ولوريتو (3085)، ولاليبرتاد (2447)، وأوكايالي (2371)، وأنكاش (2354)، وأريكيبا (2972)، وإيكا (1769)، وخونين (1223).

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