وزير التعليم يشارك في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإيسيسكو

لمناقشة تحديات جائحة "كورونا".. ومستقبل التقنية والابتكار

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بدورته 14 والمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في نسخته الثانية، بعنوان "رؤية المستقبل"؛ وذلك بحضور الوزراء والسفراء العرب، ومشاركة الخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من الدول العربية والأجنبية.

وتناولت جلسات اليوم عددًا من المحاور جاء في مقدمتها تحديات كوفيد ١٩ وتحوراته التي أثرت على العالم ومواجهة ذلك في المجالات كافة.

وناقش المشاركون دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد وتأهيل الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات السوق

والتقنية الجديدة، وكيفية دعم عملية التعليم، فضلاً عن الرهانات التربوية لما بعد "كوفيد ١٩".

وتطرقوا إلى نقل وتوطين التقنية والابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الموازي، إضافة إلى التحول الرقمي وما بعده 'الشمولية والإتاحة والاستدامة،' فضلاً عن أهمية علوم الفضاء في التنمية المستدامة.

وضمن فعاليات الدورة 14، يتم تنظيم، عدد من الأنشطة وورش العمل ومعرض يضم عدداً من المشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والشركات التقنية المتخصصة في مجال البحث العلمي والعديد من المنظمات الدولية.