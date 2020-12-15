النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تُسجّل 1226 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حالات التعافي من المرض في ليبيا بلغت 62,144

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1226 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 187,267 حالة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها اليوم، إلى وفاة 4 مصابين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 622 حالة.

من ناحية أخرى، سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، 660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وخمس حالات وفاة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و17 حالة، تعافى منها 62 ألفًا و144 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة 1319 حالة حتى الآن.

undefined

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تُسجّل 1226 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1226 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 187,267 حالة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها اليوم، إلى وفاة 4 مصابين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 622 حالة.

من ناحية أخرى، سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، 660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وخمس حالات وفاة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و17 حالة، تعافى منها 62 ألفًا و144 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة 1319 حالة حتى الآن.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
02:29 PM

الإمارات تُسجّل 1226 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حالات التعافي من المرض في ليبيا بلغت 62,144

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
134

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1226 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 187,267 حالة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها اليوم، إلى وفاة 4 مصابين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 622 حالة.

من ناحية أخرى، سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، 660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وخمس حالات وفاة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و17 حالة، تعافى منها 62 ألفًا و144 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة 1319 حالة حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,607
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,049

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة