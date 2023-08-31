"التعاون الإسلامي": محاولة الاعتداء الحوثي على مطار أبها عمل جبان وجريمة حرب

العثيمين جدّد تأييد المنظمة كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن إدانته واستنكاره الشديدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة (مفخخة)، مشدداً على أن "تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب".

كما أدان الأمين العام بأشدّ العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً صوب مدينة نجران، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكّنت من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

وجدّد الأمين العام تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا العثيمين؛ مجدداً، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمّدة من قِبل ميليشيا الحوثي، والموجّهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.