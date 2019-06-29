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"رماة الأخضر" يشاركون في بطولة العالم في إيطاليا

وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية على الأطباق الى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم التي ستُقام خلال الفترة من 1-11 يوليو الجاري، ويمثل المنتخب في هذه البطولة الأمير الدكتور سعود بن الحسن آل سعود والرامي سعد الدوسري «اسكيت رجال»، والرامي محمد الشريدة وفهد المطيري «تراب رجال».

من جهة أخرى أكد رئيس البعثة العقيد علي بن إبراهيم الشيخي أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رماة الأخضر" يشاركون في بطولة العالم في إيطاليا
سبق

وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية على الأطباق الى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم التي ستُقام خلال الفترة من 1-11 يوليو الجاري، ويمثل المنتخب في هذه البطولة الأمير الدكتور سعود بن الحسن آل سعود والرامي سعد الدوسري «اسكيت رجال»، والرامي محمد الشريدة وفهد المطيري «تراب رجال».

من جهة أخرى أكد رئيس البعثة العقيد علي بن إبراهيم الشيخي أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
10:08 PM

"رماة الأخضر" يشاركون في بطولة العالم في إيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية على الأطباق الى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم التي ستُقام خلال الفترة من 1-11 يوليو الجاري، ويمثل المنتخب في هذه البطولة الأمير الدكتور سعود بن الحسن آل سعود والرامي سعد الدوسري «اسكيت رجال»، والرامي محمد الشريدة وفهد المطيري «تراب رجال».

من جهة أخرى أكد رئيس البعثة العقيد علي بن إبراهيم الشيخي أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

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