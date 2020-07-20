كوريا الجنوبية: 26 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة وصلت إلى 13.771

منها 4 إصابات محلية و22 وافدة

أعلنت سلطات الصحة العامة، اليوم الاثنين، أنه تم الإبلاغ عن 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13.771 إصابة.

ومن بين الـ26 إصابة، كانت 22 إصابة وافدة من الخارج، وهذا أعلى بـ5 أضعاف من عدد الإصابات المحلية (4 إصابات).