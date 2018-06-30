"بوناتيني" الهلال ينتقل إلى ولفر هامبتون الإنجليزي
مقابل 4.5 مليون يورو
انتقل المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني (لاعب الهلال السعودي) إلى نادي ولفر هامبتون الإنجليزي، لمدة 4 سنوات .
وكان الهلال قد أعار "ليو" لذات الفريق أغسطس الماضي، ومنح النادي السعودي نظيره الإنجليزي خاصية تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي، وهو ما تم بالفعل اليوم .
واستفاد نادي ولفرهامبتون من تفعيل خيار شراء اللاعب مقابل 4.5 مليون يورو.
"بوناتيني" الهلال ينتقل إلى ولفر هامبتون الإنجليزي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-06-30
انتقل المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني (لاعب الهلال السعودي) إلى نادي ولفر هامبتون الإنجليزي، لمدة 4 سنوات .
وكان الهلال قد أعار "ليو" لذات الفريق أغسطس الماضي، ومنح النادي السعودي نظيره الإنجليزي خاصية تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي، وهو ما تم بالفعل اليوم .
واستفاد نادي ولفرهامبتون من تفعيل خيار شراء اللاعب مقابل 4.5 مليون يورو.
30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:23 PM
"بوناتيني" الهلال ينتقل إلى ولفر هامبتون الإنجليزي
مقابل 4.5 مليون يورو
انتقل المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني (لاعب الهلال السعودي) إلى نادي ولفر هامبتون الإنجليزي، لمدة 4 سنوات .
وكان الهلال قد أعار "ليو" لذات الفريق أغسطس الماضي، ومنح النادي السعودي نظيره الإنجليزي خاصية تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي، وهو ما تم بالفعل اليوم .
واستفاد نادي ولفرهامبتون من تفعيل خيار شراء اللاعب مقابل 4.5 مليون يورو.