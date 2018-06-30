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"بوناتيني" الهلال ينتقل إلى ولفر هامبتون الإنجليزي

مقابل 4.5 مليون يورو

انتقل المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني (لاعب الهلال السعودي) إلى نادي ولفر هامبتون الإنجليزي، لمدة 4 سنوات .

وكان الهلال قد أعار "ليو" لذات الفريق أغسطس الماضي، ومنح النادي السعودي نظيره الإنجليزي خاصية تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي، وهو ما تم بالفعل اليوم .

واستفاد نادي ولفرهامبتون من تفعيل خيار شراء اللاعب مقابل 4.5 مليون يورو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بوناتيني" الهلال ينتقل إلى ولفر هامبتون الإنجليزي
سبق

انتقل المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني (لاعب الهلال السعودي) إلى نادي ولفر هامبتون الإنجليزي، لمدة 4 سنوات .

وكان الهلال قد أعار "ليو" لذات الفريق أغسطس الماضي، ومنح النادي السعودي نظيره الإنجليزي خاصية تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي، وهو ما تم بالفعل اليوم .

واستفاد نادي ولفرهامبتون من تفعيل خيار شراء اللاعب مقابل 4.5 مليون يورو.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:23 PM

"بوناتيني" الهلال ينتقل إلى ولفر هامبتون الإنجليزي

مقابل 4.5 مليون يورو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,757

انتقل المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني (لاعب الهلال السعودي) إلى نادي ولفر هامبتون الإنجليزي، لمدة 4 سنوات .

وكان الهلال قد أعار "ليو" لذات الفريق أغسطس الماضي، ومنح النادي السعودي نظيره الإنجليزي خاصية تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي، وهو ما تم بالفعل اليوم .

واستفاد نادي ولفرهامبتون من تفعيل خيار شراء اللاعب مقابل 4.5 مليون يورو.

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