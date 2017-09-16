النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكساس .. الشرطة تقتل مسلحًا اعتزم مهاجمة مدرسة

أطلق النار على الضباط

في أحدث واقعة عنف في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت شرطة مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، اليوم (الاثنين) أن أفرادها أطلقوا النار على رجل مسلح كان بالقرب من مبنى مدرسة ابتدائية.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفاد قائد شرطة المدينة آرت أسيفيدو بأن الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بوجود رجل من أصول إفريقية بجوار إحدى المدارس، يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا، كان يحمل سلاحًا ناريًا بطريقة تهديدية.

وأضاف "أسيفيدو" أنه بعد دقيقة من البلاغ، وصلت قوات أمنية إلى المكان، ولم يتبع المشتبه به تعليمات الضباط، وحاول عبور الشارع نحو المدرسة الابتدائية، مطلقًا النار على الضباط، الذين لحسن الحظ لم يصابوا بأذى.

وذكر قائد شرطة المدينة أن أفراد الشرطة ردوا على مطلق النار وأصابوه. وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية له، لكن فريق الإسعاف الذي وصل إلى المكان أعلن وفاته.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تكساس .. الشرطة تقتل مسلحًا اعتزم مهاجمة مدرسة
سبق

في أحدث واقعة عنف في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت شرطة مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، اليوم (الاثنين) أن أفرادها أطلقوا النار على رجل مسلح كان بالقرب من مبنى مدرسة ابتدائية.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفاد قائد شرطة المدينة آرت أسيفيدو بأن الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بوجود رجل من أصول إفريقية بجوار إحدى المدارس، يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا، كان يحمل سلاحًا ناريًا بطريقة تهديدية.

وأضاف "أسيفيدو" أنه بعد دقيقة من البلاغ، وصلت قوات أمنية إلى المكان، ولم يتبع المشتبه به تعليمات الضباط، وحاول عبور الشارع نحو المدرسة الابتدائية، مطلقًا النار على الضباط، الذين لحسن الحظ لم يصابوا بأذى.

وذكر قائد شرطة المدينة أن أفراد الشرطة ردوا على مطلق النار وأصابوه. وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية له، لكن فريق الإسعاف الذي وصل إلى المكان أعلن وفاته.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
09:44 PM

تكساس .. الشرطة تقتل مسلحًا اعتزم مهاجمة مدرسة

أطلق النار على الضباط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
427

في أحدث واقعة عنف في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت شرطة مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، اليوم (الاثنين) أن أفرادها أطلقوا النار على رجل مسلح كان بالقرب من مبنى مدرسة ابتدائية.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفاد قائد شرطة المدينة آرت أسيفيدو بأن الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بوجود رجل من أصول إفريقية بجوار إحدى المدارس، يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا، كان يحمل سلاحًا ناريًا بطريقة تهديدية.

وأضاف "أسيفيدو" أنه بعد دقيقة من البلاغ، وصلت قوات أمنية إلى المكان، ولم يتبع المشتبه به تعليمات الضباط، وحاول عبور الشارع نحو المدرسة الابتدائية، مطلقًا النار على الضباط، الذين لحسن الحظ لم يصابوا بأذى.

وذكر قائد شرطة المدينة أن أفراد الشرطة ردوا على مطلق النار وأصابوه. وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية له، لكن فريق الإسعاف الذي وصل إلى المكان أعلن وفاته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,605
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,888
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,824
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,342

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة