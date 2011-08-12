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"الصحة" تنهي معاناة حاج صومالي من الأزمات القلبية.. بـ"عملية" قلب مفتوح ناجحة

يعمل معلمًا للقرآن ويعاني من مرض القلب منذ ثلاث سنوات

أنهت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية، معاناة حاج صومالي من أزمات قلبية تعرض لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ حيث أجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة في مركز القلب بالمدينة الطبية.


يقول الحاج "شريف إبراهيم" البالغ من العمر 68 عاماً: إنه يعمل معلمًا في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في الصومال، وفي الثلاث السنوات الأخيرة بدأ يعاني من الأزمات القلبية..
وأضاف: "قررت أداء الحج هذا العام، وبعد وصولي تسبب الإجهاد والإرهاق في تجدد معاناتي مع مرض القلب؛ فتم نقلي لأحد المستشفيات ومنه إلى مدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث أجريت لي عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح ولله الحمد".

الحاج أشاد بالخدمات التي تقدمها "الصحة"، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السعودية على ما تبذله من جهود وما توفره من خدمات لضيوف الرحمن.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنهي معاناة حاج صومالي من الأزمات القلبية.. بـ"عملية" قلب مفتوح ناجحة
سبق

أنهت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية، معاناة حاج صومالي من أزمات قلبية تعرض لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ حيث أجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة في مركز القلب بالمدينة الطبية.


يقول الحاج "شريف إبراهيم" البالغ من العمر 68 عاماً: إنه يعمل معلمًا في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في الصومال، وفي الثلاث السنوات الأخيرة بدأ يعاني من الأزمات القلبية..
وأضاف: "قررت أداء الحج هذا العام، وبعد وصولي تسبب الإجهاد والإرهاق في تجدد معاناتي مع مرض القلب؛ فتم نقلي لأحد المستشفيات ومنه إلى مدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث أجريت لي عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح ولله الحمد".

الحاج أشاد بالخدمات التي تقدمها "الصحة"، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السعودية على ما تبذله من جهود وما توفره من خدمات لضيوف الرحمن.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
06:24 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:52 PM

"الصحة" تنهي معاناة حاج صومالي من الأزمات القلبية.. بـ"عملية" قلب مفتوح ناجحة

يعمل معلمًا للقرآن ويعاني من مرض القلب منذ ثلاث سنوات

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عبدالله البرقاوي - بعثة المشاعر المقدّسة
2
2,048

أنهت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية، معاناة حاج صومالي من أزمات قلبية تعرض لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ حيث أجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة في مركز القلب بالمدينة الطبية.


يقول الحاج "شريف إبراهيم" البالغ من العمر 68 عاماً: إنه يعمل معلمًا في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في الصومال، وفي الثلاث السنوات الأخيرة بدأ يعاني من الأزمات القلبية..
وأضاف: "قررت أداء الحج هذا العام، وبعد وصولي تسبب الإجهاد والإرهاق في تجدد معاناتي مع مرض القلب؛ فتم نقلي لأحد المستشفيات ومنه إلى مدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث أجريت لي عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح ولله الحمد".

الحاج أشاد بالخدمات التي تقدمها "الصحة"، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السعودية على ما تبذله من جهود وما توفره من خدمات لضيوف الرحمن.

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