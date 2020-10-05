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نوبل تفتتح أسبوع توزيع الجوائز.. وتبدأ بالطب

ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة

بدأت لجنة جائزة نوبل، الاثنين، في توزيع الجوائز التي يترقبها العالم كل عام، في احتفال يستمر أسبوعًا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن اليوم سيشهد إعلان الفائز أو الفائزين في مجال علم وظائف الأعضاء والطب.

وأوضحت أن لجنة في معهد كارولينسكا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ستكشف اسم الفائز بعد الساعة 11:30 صباحًا (09:30 ت غ).

وتحمل جائزة الطب أهمية خاصة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي سلط الضوء على أهمية البحث الطبي للمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون الفائزون قد شاركوا بشكل مباشر في الأبحاث عن الفيروس الجديد؛ حيث تذهب الجائزة عادةً للاكتشافات التي تمت منذ سنوات عديدة أو حتى عقود.

وغالبًا ما تعترف جمعية نوبل بالعلوم الأساسية التي أرست الأسس للتطبيقات العملية الشائعة الاستخدام اليوم، وهي -بالإضافة إلى الطب- هناك فئات الفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد والسلام.

ووفق "سكاي نيوز" سَبَق أن تقاسم علماء من نفس المجال جائزة نوبل، ففي العام الماضي، حصل العالم البريطاني بيتر راتكليف والأمريكيان ويليام كايلين وغريغ سيمينزا على الجائزة؛ لاكتشافهما تفاصيل عن كيفية شعور خلايا الجسم بالتفاعل مع مستويات الأكسجين المنخفضة.

وتأتي الجائزة المرموقة بميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من مليون دولار)، بفضل الوصية التي تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل.

وتمت زيادة المبلغ مؤخرًا للتكيف مع التضخم الذي طرأ مع مرور الزمن.

نوبل

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نوبل تفتتح أسبوع توزيع الجوائز.. وتبدأ بالطب
سبق

بدأت لجنة جائزة نوبل، الاثنين، في توزيع الجوائز التي يترقبها العالم كل عام، في احتفال يستمر أسبوعًا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن اليوم سيشهد إعلان الفائز أو الفائزين في مجال علم وظائف الأعضاء والطب.

وأوضحت أن لجنة في معهد كارولينسكا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ستكشف اسم الفائز بعد الساعة 11:30 صباحًا (09:30 ت غ).

وتحمل جائزة الطب أهمية خاصة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي سلط الضوء على أهمية البحث الطبي للمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون الفائزون قد شاركوا بشكل مباشر في الأبحاث عن الفيروس الجديد؛ حيث تذهب الجائزة عادةً للاكتشافات التي تمت منذ سنوات عديدة أو حتى عقود.

وغالبًا ما تعترف جمعية نوبل بالعلوم الأساسية التي أرست الأسس للتطبيقات العملية الشائعة الاستخدام اليوم، وهي -بالإضافة إلى الطب- هناك فئات الفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد والسلام.

ووفق "سكاي نيوز" سَبَق أن تقاسم علماء من نفس المجال جائزة نوبل، ففي العام الماضي، حصل العالم البريطاني بيتر راتكليف والأمريكيان ويليام كايلين وغريغ سيمينزا على الجائزة؛ لاكتشافهما تفاصيل عن كيفية شعور خلايا الجسم بالتفاعل مع مستويات الأكسجين المنخفضة.

وتأتي الجائزة المرموقة بميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من مليون دولار)، بفضل الوصية التي تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل.

وتمت زيادة المبلغ مؤخرًا للتكيف مع التضخم الذي طرأ مع مرور الزمن.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
12:07 PM

نوبل تفتتح أسبوع توزيع الجوائز.. وتبدأ بالطب

ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت لجنة جائزة نوبل، الاثنين، في توزيع الجوائز التي يترقبها العالم كل عام، في احتفال يستمر أسبوعًا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن اليوم سيشهد إعلان الفائز أو الفائزين في مجال علم وظائف الأعضاء والطب.

وأوضحت أن لجنة في معهد كارولينسكا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ستكشف اسم الفائز بعد الساعة 11:30 صباحًا (09:30 ت غ).

وتحمل جائزة الطب أهمية خاصة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي سلط الضوء على أهمية البحث الطبي للمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون الفائزون قد شاركوا بشكل مباشر في الأبحاث عن الفيروس الجديد؛ حيث تذهب الجائزة عادةً للاكتشافات التي تمت منذ سنوات عديدة أو حتى عقود.

وغالبًا ما تعترف جمعية نوبل بالعلوم الأساسية التي أرست الأسس للتطبيقات العملية الشائعة الاستخدام اليوم، وهي -بالإضافة إلى الطب- هناك فئات الفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد والسلام.

ووفق "سكاي نيوز" سَبَق أن تقاسم علماء من نفس المجال جائزة نوبل، ففي العام الماضي، حصل العالم البريطاني بيتر راتكليف والأمريكيان ويليام كايلين وغريغ سيمينزا على الجائزة؛ لاكتشافهما تفاصيل عن كيفية شعور خلايا الجسم بالتفاعل مع مستويات الأكسجين المنخفضة.

وتأتي الجائزة المرموقة بميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من مليون دولار)، بفضل الوصية التي تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل.

وتمت زيادة المبلغ مؤخرًا للتكيف مع التضخم الذي طرأ مع مرور الزمن.

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