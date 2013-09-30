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الآسيوي يؤجل منافسات فرق الشرق حتى 18 نوفمبر

في دوري أبطال القارة لكرة القدم

يسعى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تأجيل منافسات دوري أبطال آسيا لفرق شرق القارة

حتى الـ18 من شهر نوفمبر المقبل ، بسبب وجود منافسات محلية في أكثر من دولة هناك.

علمًا بأن فرق (الغرب) تواصل خوض منافسات دور ربع النهائي ، حيث يلتقي غدًا الأربعاء النصر السعودي ونظيره الأهلي، فيما يواجه باختاكور الأوزبكي نظيره بيرسبو ليس الإيراني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الآسيوي يؤجل منافسات فرق الشرق حتى 18 نوفمبر
سبق

يسعى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تأجيل منافسات دوري أبطال آسيا لفرق شرق القارة

حتى الـ18 من شهر نوفمبر المقبل ، بسبب وجود منافسات محلية في أكثر من دولة هناك.

علمًا بأن فرق (الغرب) تواصل خوض منافسات دور ربع النهائي ، حيث يلتقي غدًا الأربعاء النصر السعودي ونظيره الأهلي، فيما يواجه باختاكور الأوزبكي نظيره بيرسبو ليس الإيراني.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
09:32 PM

الآسيوي يؤجل منافسات فرق الشرق حتى 18 نوفمبر

في دوري أبطال القارة لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى تأجيل منافسات دوري أبطال آسيا لفرق شرق القارة

حتى الـ18 من شهر نوفمبر المقبل ، بسبب وجود منافسات محلية في أكثر من دولة هناك.

علمًا بأن فرق (الغرب) تواصل خوض منافسات دور ربع النهائي ، حيث يلتقي غدًا الأربعاء النصر السعودي ونظيره الأهلي، فيما يواجه باختاكور الأوزبكي نظيره بيرسبو ليس الإيراني.

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