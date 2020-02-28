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"التحريات والبحث الجنائي" تحقق المركز الأول في جائزة شرطة المدينة للجودة الشاملة

لتميزها في التخطيط والتطوير والتنظيم وتحسين بيئة العمل

كرم مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل، مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي العقيد مشاري الفريدي، بتسليمه الدرع الذهبي لتحقيق إدارة التحريات المركز الأول في جائزة شرطة منطقة المدينة المنورة للجودة الشاملة، وذلك في احتفال أقيم بهذه المناسبة لإدارات وشعب شرطة المنطقة وأفرع الأمن العام.

وجاءت الجائزة لتميزها في التخطيط والتطوير والتنظيم والتوجيه، وتحسين بيئة العمل والرقابة الذاتية في الأداء الوظيفي وقياس مؤشر أداء العاملين وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يضاف هذا الإنجاز الإداري والتنظيمي والخدمي إلى الإنجازات الأمنية والجنائية والميدانية المميزة السابقة التي حققتها إدارة التحريات بمنطقة المدينة المنورة.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية المميزة في العمل الجنائي، والتي أدت إلى كشف غموض عدد كبير من القضايا الجنائية الهامة مجهولة الفاعل، ويستحق رجال الأمن كل ما هو مقدم لهم من ثناء وشكر على الجهود المبذولة لما حققوه من إنجازات باهرة يشار لها في عنان السماء.

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"التحريات والبحث الجنائي" تحقق المركز الأول في جائزة شرطة المدينة للجودة الشاملة
سبق

كرم مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل، مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي العقيد مشاري الفريدي، بتسليمه الدرع الذهبي لتحقيق إدارة التحريات المركز الأول في جائزة شرطة منطقة المدينة المنورة للجودة الشاملة، وذلك في احتفال أقيم بهذه المناسبة لإدارات وشعب شرطة المنطقة وأفرع الأمن العام.

وجاءت الجائزة لتميزها في التخطيط والتطوير والتنظيم والتوجيه، وتحسين بيئة العمل والرقابة الذاتية في الأداء الوظيفي وقياس مؤشر أداء العاملين وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يضاف هذا الإنجاز الإداري والتنظيمي والخدمي إلى الإنجازات الأمنية والجنائية والميدانية المميزة السابقة التي حققتها إدارة التحريات بمنطقة المدينة المنورة.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية المميزة في العمل الجنائي، والتي أدت إلى كشف غموض عدد كبير من القضايا الجنائية الهامة مجهولة الفاعل، ويستحق رجال الأمن كل ما هو مقدم لهم من ثناء وشكر على الجهود المبذولة لما حققوه من إنجازات باهرة يشار لها في عنان السماء.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
07:23 PM

"التحريات والبحث الجنائي" تحقق المركز الأول في جائزة شرطة المدينة للجودة الشاملة

لتميزها في التخطيط والتطوير والتنظيم وتحسين بيئة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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كرم مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل، مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي العقيد مشاري الفريدي، بتسليمه الدرع الذهبي لتحقيق إدارة التحريات المركز الأول في جائزة شرطة منطقة المدينة المنورة للجودة الشاملة، وذلك في احتفال أقيم بهذه المناسبة لإدارات وشعب شرطة المنطقة وأفرع الأمن العام.

وجاءت الجائزة لتميزها في التخطيط والتطوير والتنظيم والتوجيه، وتحسين بيئة العمل والرقابة الذاتية في الأداء الوظيفي وقياس مؤشر أداء العاملين وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يضاف هذا الإنجاز الإداري والتنظيمي والخدمي إلى الإنجازات الأمنية والجنائية والميدانية المميزة السابقة التي حققتها إدارة التحريات بمنطقة المدينة المنورة.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية المميزة في العمل الجنائي، والتي أدت إلى كشف غموض عدد كبير من القضايا الجنائية الهامة مجهولة الفاعل، ويستحق رجال الأمن كل ما هو مقدم لهم من ثناء وشكر على الجهود المبذولة لما حققوه من إنجازات باهرة يشار لها في عنان السماء.

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