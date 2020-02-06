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جمعية "نبأ" الخيرية تدشّن القسم النسائي

دشن القسم النسائي بجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط، مقر القسم النسائي، وتم خلال الحفل عرضُ الإنجازات.

وحضر الافتتاح، الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مشيط عضو الشرف لجمعية "نبأ"، وبحضور عدد من الأكاديميات، والمشرفات التربويات وممثلات الجهات الحكومية والأهلية والجهات الخيرية وعدد من سيدات الأعمال.

جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم خميس مشيط

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جمعية "نبأ" الخيرية تدشّن القسم النسائي
سبق

دشن القسم النسائي بجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط، مقر القسم النسائي، وتم خلال الحفل عرضُ الإنجازات.

وحضر الافتتاح، الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مشيط عضو الشرف لجمعية "نبأ"، وبحضور عدد من الأكاديميات، والمشرفات التربويات وممثلات الجهات الحكومية والأهلية والجهات الخيرية وعدد من سيدات الأعمال.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
01:03 PM

جمعية "نبأ" الخيرية تدشّن القسم النسائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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دشن القسم النسائي بجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط، مقر القسم النسائي، وتم خلال الحفل عرضُ الإنجازات.

وحضر الافتتاح، الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مشيط عضو الشرف لجمعية "نبأ"، وبحضور عدد من الأكاديميات، والمشرفات التربويات وممثلات الجهات الحكومية والأهلية والجهات الخيرية وعدد من سيدات الأعمال.

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