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دورة تدريبية لقادة المسح والإرشاد بمعسكرات الخدمة في المشاعر المقدسة

حرصًا على وصولهم إلى أقصى درجات الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام

نظمت المعسكرات العامة لخدمة الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، يوم أمس دورة تدريبية لقادة لجان المسح والإرشاد المشاركين في عملية إرشاد الحجاج التائهين بمشعري منى وعرفات، ضمن حرص قيادة المعسكرات على وصول المشاركين إلى أقصى درجات الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح مساعد قائد لجنة المسح والإرشاد بالمعسكرات عبدالله رزق الله الحارثي أن تلك الدورات التدريبية التي تُقيمه المعسكرات تهدف من خلالها إلى التدريب ميدانيًا وقياس مستوى تقدم المشاركين، مُشيرًا إلى أن محتوى تلك الدورة تضمن شرحًا عن آلية المسح وما يلازمها من مسابقات وأنشطة إثرائية، والإرشاد وأنواعه والحالات المحتملة أثناء عملية الإرشاد، وكل ما من شانه تجويد العمل الميداني لخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت المعسكرات قد أقامت أخيرًا دورة تخصصية لقادة الوحدات الكشفية ورواد العشائر المشاركين في حج هذا العام والتي هدفت إلى التعرف على بيئة المعسكرات العامة وكيفية توظيف أداء قائد الوحدة الناجح ومهمته والتعرف على عملية المسح والإرشاد مع التطبيق الميداني ونظام التسمية والترقيم وقراءة الخرائط والتعرف على العمل مع المجموعات والجهات الحكومية والتعرف على سجلات الوحدة وآلية العمل ومؤشرات تقييم الوحدات الكشفية وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن.

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دورة تدريبية لقادة المسح والإرشاد بمعسكرات الخدمة في المشاعر المقدسة
سبق

نظمت المعسكرات العامة لخدمة الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، يوم أمس دورة تدريبية لقادة لجان المسح والإرشاد المشاركين في عملية إرشاد الحجاج التائهين بمشعري منى وعرفات، ضمن حرص قيادة المعسكرات على وصول المشاركين إلى أقصى درجات الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح مساعد قائد لجنة المسح والإرشاد بالمعسكرات عبدالله رزق الله الحارثي أن تلك الدورات التدريبية التي تُقيمه المعسكرات تهدف من خلالها إلى التدريب ميدانيًا وقياس مستوى تقدم المشاركين، مُشيرًا إلى أن محتوى تلك الدورة تضمن شرحًا عن آلية المسح وما يلازمها من مسابقات وأنشطة إثرائية، والإرشاد وأنواعه والحالات المحتملة أثناء عملية الإرشاد، وكل ما من شانه تجويد العمل الميداني لخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت المعسكرات قد أقامت أخيرًا دورة تخصصية لقادة الوحدات الكشفية ورواد العشائر المشاركين في حج هذا العام والتي هدفت إلى التعرف على بيئة المعسكرات العامة وكيفية توظيف أداء قائد الوحدة الناجح ومهمته والتعرف على عملية المسح والإرشاد مع التطبيق الميداني ونظام التسمية والترقيم وقراءة الخرائط والتعرف على العمل مع المجموعات والجهات الحكومية والتعرف على سجلات الوحدة وآلية العمل ومؤشرات تقييم الوحدات الكشفية وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
11:38 PM

دورة تدريبية لقادة المسح والإرشاد بمعسكرات الخدمة في المشاعر المقدسة

حرصًا على وصولهم إلى أقصى درجات الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظمت المعسكرات العامة لخدمة الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، يوم أمس دورة تدريبية لقادة لجان المسح والإرشاد المشاركين في عملية إرشاد الحجاج التائهين بمشعري منى وعرفات، ضمن حرص قيادة المعسكرات على وصول المشاركين إلى أقصى درجات الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح مساعد قائد لجنة المسح والإرشاد بالمعسكرات عبدالله رزق الله الحارثي أن تلك الدورات التدريبية التي تُقيمه المعسكرات تهدف من خلالها إلى التدريب ميدانيًا وقياس مستوى تقدم المشاركين، مُشيرًا إلى أن محتوى تلك الدورة تضمن شرحًا عن آلية المسح وما يلازمها من مسابقات وأنشطة إثرائية، والإرشاد وأنواعه والحالات المحتملة أثناء عملية الإرشاد، وكل ما من شانه تجويد العمل الميداني لخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت المعسكرات قد أقامت أخيرًا دورة تخصصية لقادة الوحدات الكشفية ورواد العشائر المشاركين في حج هذا العام والتي هدفت إلى التعرف على بيئة المعسكرات العامة وكيفية توظيف أداء قائد الوحدة الناجح ومهمته والتعرف على عملية المسح والإرشاد مع التطبيق الميداني ونظام التسمية والترقيم وقراءة الخرائط والتعرف على العمل مع المجموعات والجهات الحكومية والتعرف على سجلات الوحدة وآلية العمل ومؤشرات تقييم الوحدات الكشفية وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن.

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