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"البقعاوي" غادر منزله واختفى في ظروف غامضة منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك

ذووه ناشدوا الجهات الأمنية والتطوعية بتكثيف البحث عن ابنهم الغائب

مضى أكثر من ١٧ يومًا على فقدان المواطن نواف حمد مزعل البقعاوي، حيث خرج من منزله وفقد الاتصال به ولا يعلم عن مصيره.

وأوضح ذوو المفقود لـ"سبق"، أن ابنهم في الأربعينيات من العمر، ولا يعاني أي أمراض ذهانية أو نفسية، وخرج من المنزل ثاني أيام عيد الفطر السعيد وانقطعت جميع وسائل التواصل به.

وذكروا أن المفقود يستقل سيارة من نوع هايلكس موديل 2013 ورقم لوحتها (9381)، ورمزها (ا م ك) وجرى إبلاغ الجهات الأمنية والتطوعية بحادثة الاختفاء المريب بعد تأخره عن العودة إلى منزله الكائن في محافظة بقعاء.

وناشد ذوو المفقود الجهات الأمنية والتطوعية بتكثيف البحث عن ابنهم الغائب والمسارعة بكشف مصيره الغامض، ودعوا من يملك أي معلومة عنه بإبلاغ الشرطة والتواصل مع الأرقام التالية:

0555015884

0546469109

0546669391

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"البقعاوي" غادر منزله واختفى في ظروف غامضة منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك
سبق

مضى أكثر من ١٧ يومًا على فقدان المواطن نواف حمد مزعل البقعاوي، حيث خرج من منزله وفقد الاتصال به ولا يعلم عن مصيره.

وأوضح ذوو المفقود لـ"سبق"، أن ابنهم في الأربعينيات من العمر، ولا يعاني أي أمراض ذهانية أو نفسية، وخرج من المنزل ثاني أيام عيد الفطر السعيد وانقطعت جميع وسائل التواصل به.

وذكروا أن المفقود يستقل سيارة من نوع هايلكس موديل 2013 ورقم لوحتها (9381)، ورمزها (ا م ك) وجرى إبلاغ الجهات الأمنية والتطوعية بحادثة الاختفاء المريب بعد تأخره عن العودة إلى منزله الكائن في محافظة بقعاء.

وناشد ذوو المفقود الجهات الأمنية والتطوعية بتكثيف البحث عن ابنهم الغائب والمسارعة بكشف مصيره الغامض، ودعوا من يملك أي معلومة عنه بإبلاغ الشرطة والتواصل مع الأرقام التالية:

0555015884

0546469109

0546669391

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
01:51 AM

"البقعاوي" غادر منزله واختفى في ظروف غامضة منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك

ذووه ناشدوا الجهات الأمنية والتطوعية بتكثيف البحث عن ابنهم الغائب

A A A
عويد التومي - رفحاء
3
4,681

مضى أكثر من ١٧ يومًا على فقدان المواطن نواف حمد مزعل البقعاوي، حيث خرج من منزله وفقد الاتصال به ولا يعلم عن مصيره.

وأوضح ذوو المفقود لـ"سبق"، أن ابنهم في الأربعينيات من العمر، ولا يعاني أي أمراض ذهانية أو نفسية، وخرج من المنزل ثاني أيام عيد الفطر السعيد وانقطعت جميع وسائل التواصل به.

وذكروا أن المفقود يستقل سيارة من نوع هايلكس موديل 2013 ورقم لوحتها (9381)، ورمزها (ا م ك) وجرى إبلاغ الجهات الأمنية والتطوعية بحادثة الاختفاء المريب بعد تأخره عن العودة إلى منزله الكائن في محافظة بقعاء.

وناشد ذوو المفقود الجهات الأمنية والتطوعية بتكثيف البحث عن ابنهم الغائب والمسارعة بكشف مصيره الغامض، ودعوا من يملك أي معلومة عنه بإبلاغ الشرطة والتواصل مع الأرقام التالية:

0555015884

0546469109

0546669391

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200 مليون

26 ديسمبر
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