"الأرصاد": سماء غائمة والفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على المرتفعات

طقس مستقر على بقية مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، تكوُّن السماء غائمة جزئياً، والفرصة لاتزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، في حين يكون الطقس مستقراً على بقية مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي، وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.