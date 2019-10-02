"الثقيل" مديرًا لمستشفى الملك سلمان بالرياض

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، قرارًا بتكليف الدكتور ممدوح الثقيل مديرًا لمستشفى الملك سلمان بالرياض.

ويُعد الدكتور الثقيل من الكفاءات الوطنية في مجال الإدارة الصحية، حيث عمل مساعدًا لمدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض.