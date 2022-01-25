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"وفاة الفنان خالد سامي".. شائعة يفندها نجله "تركي" مهدداً ناشريها بالملاحقة

قال: رفعت بلاغاً وسأتبع الإجراء النظامي.. واجتمعت مع الطاقم الطبي

فنّد "تركي" نجل الفنان خالد سامي شائعة وفاة والده، التي تم تداولها على نطاق واسع اليوم الثلاثاء، مهدداً بملاحقة ناشري الخبر الكاذب.

وقال عبر تغريدة بحسابه: "غير صحيح ما يتم تداوله من أخبار وانشروا تغريدتي، وخذوا التفاصيل مني، أنا حريص أني أبلغكم بالجديد، انسخوا التغريدة وانشروها عند الأشخاص اللي كاتبين بالهاشتاق، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص تسبب بتخويف الناس بالأخبار السيئة هذي، وصدقوني أنا رفعت بلاغ، وراح أتبع الإجراء النظامي".

وأضاف: "أبديت اليوم عن حالة والدي، الحمد لله الحالة مستقرة ولكن ما زال بالعناية المركزة، أنا موجود عنده اليوم، واجتمعت مع الطاقم الطبي، وبإذن الله خروجه من العناية المركزة قريب، الأشخاص اللي ينشرون الإشاعات تمّ تصوير كلامهم جميعًا، ورفعه للنيابة العامة نشر الإشاعات شيء غير مقبول".

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"وفاة الفنان خالد سامي".. شائعة يفندها نجله "تركي" مهدداً ناشريها بالملاحقة
سبق

فنّد "تركي" نجل الفنان خالد سامي شائعة وفاة والده، التي تم تداولها على نطاق واسع اليوم الثلاثاء، مهدداً بملاحقة ناشري الخبر الكاذب.

وقال عبر تغريدة بحسابه: "غير صحيح ما يتم تداوله من أخبار وانشروا تغريدتي، وخذوا التفاصيل مني، أنا حريص أني أبلغكم بالجديد، انسخوا التغريدة وانشروها عند الأشخاص اللي كاتبين بالهاشتاق، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص تسبب بتخويف الناس بالأخبار السيئة هذي، وصدقوني أنا رفعت بلاغ، وراح أتبع الإجراء النظامي".

وأضاف: "أبديت اليوم عن حالة والدي، الحمد لله الحالة مستقرة ولكن ما زال بالعناية المركزة، أنا موجود عنده اليوم، واجتمعت مع الطاقم الطبي، وبإذن الله خروجه من العناية المركزة قريب، الأشخاص اللي ينشرون الإشاعات تمّ تصوير كلامهم جميعًا، ورفعه للنيابة العامة نشر الإشاعات شيء غير مقبول".

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:30 PM

"وفاة الفنان خالد سامي".. شائعة يفندها نجله "تركي" مهدداً ناشريها بالملاحقة

قال: رفعت بلاغاً وسأتبع الإجراء النظامي.. واجتمعت مع الطاقم الطبي

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
3,382

فنّد "تركي" نجل الفنان خالد سامي شائعة وفاة والده، التي تم تداولها على نطاق واسع اليوم الثلاثاء، مهدداً بملاحقة ناشري الخبر الكاذب.

وقال عبر تغريدة بحسابه: "غير صحيح ما يتم تداوله من أخبار وانشروا تغريدتي، وخذوا التفاصيل مني، أنا حريص أني أبلغكم بالجديد، انسخوا التغريدة وانشروها عند الأشخاص اللي كاتبين بالهاشتاق، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص تسبب بتخويف الناس بالأخبار السيئة هذي، وصدقوني أنا رفعت بلاغ، وراح أتبع الإجراء النظامي".

وأضاف: "أبديت اليوم عن حالة والدي، الحمد لله الحالة مستقرة ولكن ما زال بالعناية المركزة، أنا موجود عنده اليوم، واجتمعت مع الطاقم الطبي، وبإذن الله خروجه من العناية المركزة قريب، الأشخاص اللي ينشرون الإشاعات تمّ تصوير كلامهم جميعًا، ورفعه للنيابة العامة نشر الإشاعات شيء غير مقبول".

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