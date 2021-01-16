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هطولات ورياح وحرارة تنخفض.. "طقس السبت" بتوقيع "الحصيني" و"المسند"

فيما توقع "الوطني للأرصاد" سماءً غائمة وسحبًا ممطرة على أجزاء بمناطق عدة

ما بين أمطار وغبار واستقرار عام، تفاوتت توقعات خبراء الطقس لأجواء السبت؛ حيث قال مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن حالة الطقس اليوم استقرار عام في معظم المناطق.

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية متقلبة ونشطة قد تثير بعض #الغبار ، خاصة في المناطق المفتوحة على أجزاء من #تبوك #حائل #المدينة #مكة.. هذا والله أعلم".

ومن جهته قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني: "أتوقع -بإذن الله- من صباح السبت 1442/6/3هـ وليلة الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على مهد الذهب وعفيف والدوامي وشقراء وثادق وسدير وشمال الشرقية والكويت".

وتابع: "يعقبها انخفاض في الحرارة ويتراوح هذا الانخفاض من 3 إلى 4 درجات مئوية عما سجلته اليوم الجمعة، إلا أن يصرفها الله".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن طقس السبت، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة وتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات ورياح وحرارة تنخفض.. "طقس السبت" بتوقيع "الحصيني" و"المسند"
سبق

ما بين أمطار وغبار واستقرار عام، تفاوتت توقعات خبراء الطقس لأجواء السبت؛ حيث قال مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن حالة الطقس اليوم استقرار عام في معظم المناطق.

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية متقلبة ونشطة قد تثير بعض #الغبار ، خاصة في المناطق المفتوحة على أجزاء من #تبوك #حائل #المدينة #مكة.. هذا والله أعلم".

ومن جهته قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني: "أتوقع -بإذن الله- من صباح السبت 1442/6/3هـ وليلة الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على مهد الذهب وعفيف والدوامي وشقراء وثادق وسدير وشمال الشرقية والكويت".

وتابع: "يعقبها انخفاض في الحرارة ويتراوح هذا الانخفاض من 3 إلى 4 درجات مئوية عما سجلته اليوم الجمعة، إلا أن يصرفها الله".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن طقس السبت، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة وتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
10:49 AM
اخر تعديل
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
11:24 AM

هطولات ورياح وحرارة تنخفض.. "طقس السبت" بتوقيع "الحصيني" و"المسند"

فيما توقع "الوطني للأرصاد" سماءً غائمة وسحبًا ممطرة على أجزاء بمناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ما بين أمطار وغبار واستقرار عام، تفاوتت توقعات خبراء الطقس لأجواء السبت؛ حيث قال مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن حالة الطقس اليوم استقرار عام في معظم المناطق.

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية متقلبة ونشطة قد تثير بعض #الغبار ، خاصة في المناطق المفتوحة على أجزاء من #تبوك #حائل #المدينة #مكة.. هذا والله أعلم".

ومن جهته قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني: "أتوقع -بإذن الله- من صباح السبت 1442/6/3هـ وليلة الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على مهد الذهب وعفيف والدوامي وشقراء وثادق وسدير وشمال الشرقية والكويت".

وتابع: "يعقبها انخفاض في الحرارة ويتراوح هذا الانخفاض من 3 إلى 4 درجات مئوية عما سجلته اليوم الجمعة، إلا أن يصرفها الله".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن طقس السبت، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة وتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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