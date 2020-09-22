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شاهد من "نيوم".. أصغر غواص يدوّن "همة حتى القمة" في أعماق البحر

احتفى على طريقته بيوم الوطن 90 مقدمًا التهاني للقيادة والسعوديين كافة

احتفى أصغر غواص في العالم العربي بتال بن عبدالرحمن الأحمري، الذي حصل على لقب أصغر غواص في العالم، بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة؛ وذلك بكتابة شعار اليوم الوطني التسعين "همة حتى القمة" في أعماق البحر الأحمر في "نيوم".

الطفل "الأحمري" (١١ عامًا) الذي سبق أن حصل على لقب "أصغر غواص في العالم" عندما غاص في أعماق البحر وعمره لم يتجاوز الثامنة قبل نحو ثلاثة أعوام، عبّر عن مشاعره الوطنية احتفاءً باليوم الوطني 90، من أعماق البحر الأحمر على سواحل منطقة تبوك.

وقدّم "الأحمري" التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي كافة؛ تعبيرًا منه ومشاركة في الاحتفاء بعيد الوطن، وكتب من أعماق البحر: "من الأعماق ‏همة حتى القمة".

نيوم اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من "نيوم".. أصغر غواص يدوّن "همة حتى القمة" في أعماق البحر
سبق

احتفى أصغر غواص في العالم العربي بتال بن عبدالرحمن الأحمري، الذي حصل على لقب أصغر غواص في العالم، بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة؛ وذلك بكتابة شعار اليوم الوطني التسعين "همة حتى القمة" في أعماق البحر الأحمر في "نيوم".

الطفل "الأحمري" (١١ عامًا) الذي سبق أن حصل على لقب "أصغر غواص في العالم" عندما غاص في أعماق البحر وعمره لم يتجاوز الثامنة قبل نحو ثلاثة أعوام، عبّر عن مشاعره الوطنية احتفاءً باليوم الوطني 90، من أعماق البحر الأحمر على سواحل منطقة تبوك.

وقدّم "الأحمري" التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي كافة؛ تعبيرًا منه ومشاركة في الاحتفاء بعيد الوطن، وكتب من أعماق البحر: "من الأعماق ‏همة حتى القمة".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
02:03 PM

شاهد من "نيوم".. أصغر غواص يدوّن "همة حتى القمة" في أعماق البحر

احتفى على طريقته بيوم الوطن 90 مقدمًا التهاني للقيادة والسعوديين كافة

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نواف الغضوري - تبوك
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3,412

احتفى أصغر غواص في العالم العربي بتال بن عبدالرحمن الأحمري، الذي حصل على لقب أصغر غواص في العالم، بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة؛ وذلك بكتابة شعار اليوم الوطني التسعين "همة حتى القمة" في أعماق البحر الأحمر في "نيوم".

الطفل "الأحمري" (١١ عامًا) الذي سبق أن حصل على لقب "أصغر غواص في العالم" عندما غاص في أعماق البحر وعمره لم يتجاوز الثامنة قبل نحو ثلاثة أعوام، عبّر عن مشاعره الوطنية احتفاءً باليوم الوطني 90، من أعماق البحر الأحمر على سواحل منطقة تبوك.

وقدّم "الأحمري" التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي كافة؛ تعبيرًا منه ومشاركة في الاحتفاء بعيد الوطن، وكتب من أعماق البحر: "من الأعماق ‏همة حتى القمة".

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