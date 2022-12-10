إصابتان في الجبهة قادته لرتبة عريف.. "اليتيمي" ينال أمنيته شهيدًا بالحد الجنوبي

مسطرًا أفضل نهاية لبطولاته بالميدان

استُشهد البطل عبدالله ناجم حسين اليتيمي العبدلي خلال دفاعه عن حدود الوطن؛ لينال أمنيته التي لطالما أعلنها أمام زملائه، وأثبتها في بطولاته بالميدان وإقدامه.

وسطر البطل الشهيد العبدلي بطولاته في الميدان من خلال معارك خاضها مع زملائه لردع مليشيات الحوثي عن الحدود؛ إذ أصيب خلال هذه المعارك مرتين، وفي كل مرة يشفى يعود للميدان مع زملائه، فيما تدرج في الرتب سريعًا بترقيات من مرجعه نتيجة بطولاته حتى وصل لرتبة عريف، ثم نال الشهادة التي يتمناها.

يُشار إلى أن "اليتيمي" قد التحق بالسلك العسكري عام 1435، وتجري حاليًا الترتيبات لدفن جثمانه. علمًا بأنه يسكن جبال محافظة العارضة شرقي جازان.