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شاهد.. كيف تعتني المملكة بمواطنيها بالخارج ممن حال "كورونا" دون عودتهم؟

تنقلهم في أفخم المركبات وتستضيفهم في أرقى الفنادق العالمية

سجل آلاف المغردين السعوديين والعرب، إعجابهم وإشادتهم بمقطع فيديو أثبت فيه أحد المواطنين من روسيا، كيف سخرت المملكة إمكاناتها لخدمتهم هناك واستضافتهم في أرقى الفنادق، بعد أن تعذرت عودتهم للوطن بسبب توقف الطيران إثر انتشار وباء كورونا المستجد.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن من موسكو (لم يتضح اسم المصور في المقطع) وهو يتم إيصاله بواسطة مركبة فخمة، لأحد الفنادق ذات الخمس نجوم؛ حيث أوضح أنه حصل على هذه الإقامة من قبل السفارة السعودية هناك بعد أن قام بالتواصل معهم، وتم إبلاغه من قبلهم بأن التوجيهات من القيادة تقضي بالاهتمام واستضافة كل مواطن سعودي هناك تعذرت عودته للوطن حتى عودته بالسلامة.

وأكد أن الدولة أسكنتهم وجميع السعوديين في أرقى الفنادق الفخمة الموجودة في موسكو؛ تقديراً منها لأبنائها في الخارج في هذه الأزمة الاستثنائية التي حالت دون عودتهم لوطنهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف تعتني المملكة بمواطنيها بالخارج ممن حال "كورونا" دون عودتهم؟
سبق

سجل آلاف المغردين السعوديين والعرب، إعجابهم وإشادتهم بمقطع فيديو أثبت فيه أحد المواطنين من روسيا، كيف سخرت المملكة إمكاناتها لخدمتهم هناك واستضافتهم في أرقى الفنادق، بعد أن تعذرت عودتهم للوطن بسبب توقف الطيران إثر انتشار وباء كورونا المستجد.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن من موسكو (لم يتضح اسم المصور في المقطع) وهو يتم إيصاله بواسطة مركبة فخمة، لأحد الفنادق ذات الخمس نجوم؛ حيث أوضح أنه حصل على هذه الإقامة من قبل السفارة السعودية هناك بعد أن قام بالتواصل معهم، وتم إبلاغه من قبلهم بأن التوجيهات من القيادة تقضي بالاهتمام واستضافة كل مواطن سعودي هناك تعذرت عودته للوطن حتى عودته بالسلامة.

وأكد أن الدولة أسكنتهم وجميع السعوديين في أرقى الفنادق الفخمة الموجودة في موسكو؛ تقديراً منها لأبنائها في الخارج في هذه الأزمة الاستثنائية التي حالت دون عودتهم لوطنهم.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:59 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:29 PM

شاهد.. كيف تعتني المملكة بمواطنيها بالخارج ممن حال "كورونا" دون عودتهم؟

تنقلهم في أفخم المركبات وتستضيفهم في أرقى الفنادق العالمية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
8
11,313

سجل آلاف المغردين السعوديين والعرب، إعجابهم وإشادتهم بمقطع فيديو أثبت فيه أحد المواطنين من روسيا، كيف سخرت المملكة إمكاناتها لخدمتهم هناك واستضافتهم في أرقى الفنادق، بعد أن تعذرت عودتهم للوطن بسبب توقف الطيران إثر انتشار وباء كورونا المستجد.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن من موسكو (لم يتضح اسم المصور في المقطع) وهو يتم إيصاله بواسطة مركبة فخمة، لأحد الفنادق ذات الخمس نجوم؛ حيث أوضح أنه حصل على هذه الإقامة من قبل السفارة السعودية هناك بعد أن قام بالتواصل معهم، وتم إبلاغه من قبلهم بأن التوجيهات من القيادة تقضي بالاهتمام واستضافة كل مواطن سعودي هناك تعذرت عودته للوطن حتى عودته بالسلامة.

وأكد أن الدولة أسكنتهم وجميع السعوديين في أرقى الفنادق الفخمة الموجودة في موسكو؛ تقديراً منها لأبنائها في الخارج في هذه الأزمة الاستثنائية التي حالت دون عودتهم لوطنهم.

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