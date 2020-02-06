النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتح السيارة بـ"الآيفون".. أبل تصدر النسخة التجريبية من نظام التشغيل الجديد للسيارات

تتيح للمستخدم فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف أو الساعة ودون المفتاح

أصدرت شركة أبل النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل الجديد، ويبدو أن لديها ميزة "غير معلنة"، قد تتيح للمستخدم فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف أو ساعة أبل.

ويشمل الإصدار التجريبي "iOS 13.4" واجهة برمجة لتطبيق "CarKey" الجديد، وهو يعني "مفتاح السيارة"، وفقاً لموقع 9to5Mac المختص بمنتجات أبل.

وسيتيح التطبيق فتح قفل باب السيارة، باستخدام هاتف آيفون أو ساعة أبل، من دون استخدام المفتاح إطلاقاً.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ستعمل الخاصية مع السيارات الحديثة التي تشمل أنظمتها خاصية "إن إف سي"، التي تتيح مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات.

وقال الموقع إن المفتاح الرقمي سيكون موجوداً في تطبيق Wallet، أو المحفظة، الخاص بجهاز آيفون، كما يستطيع المستخدم مشاركة مفتاح السيارة الرقمي عبر هذا التطبيق، مع جهاز أبل لشخص آخر.

وتتيح بعض شركات السيارات اليوم بالفعل استخدام الهاتف كمفتاح سيارة رقمي من خلال تطبيقاتها، لكنها تفرض بعض القيود خلال العملية.

فشركة هيونداي الكورية لديها تطبيق مفتاح رقمي، لكنه يعمل فقط لهواتف أندرويد، ويعمل فقط مع سيارات سوناتا لعام 2020.

لذلك قد تأتي شركة أبل بحل جديد، سيسمح لعدد أكبر من الناس من الدخول لسياراتهم عبر الهاتف، في نهاية متوقعة لمفتاح السيارة الكلاسيكي.

وما زال التطبيق موجوداً فقط في النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 13.4 ، ومن غير الواضح إذا كانت النسخة النهائية لنظام تشغيل آيفون ستتضمن تطبيق مفتاح السيارة.

شركة أبل ميزة غير معلنة فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
فتح السيارة بـ"الآيفون".. أبل تصدر النسخة التجريبية من نظام التشغيل الجديد للسيارات
سبق

أصدرت شركة أبل النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل الجديد، ويبدو أن لديها ميزة "غير معلنة"، قد تتيح للمستخدم فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف أو ساعة أبل.

ويشمل الإصدار التجريبي "iOS 13.4" واجهة برمجة لتطبيق "CarKey" الجديد، وهو يعني "مفتاح السيارة"، وفقاً لموقع 9to5Mac المختص بمنتجات أبل.

وسيتيح التطبيق فتح قفل باب السيارة، باستخدام هاتف آيفون أو ساعة أبل، من دون استخدام المفتاح إطلاقاً.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ستعمل الخاصية مع السيارات الحديثة التي تشمل أنظمتها خاصية "إن إف سي"، التي تتيح مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات.

وقال الموقع إن المفتاح الرقمي سيكون موجوداً في تطبيق Wallet، أو المحفظة، الخاص بجهاز آيفون، كما يستطيع المستخدم مشاركة مفتاح السيارة الرقمي عبر هذا التطبيق، مع جهاز أبل لشخص آخر.

وتتيح بعض شركات السيارات اليوم بالفعل استخدام الهاتف كمفتاح سيارة رقمي من خلال تطبيقاتها، لكنها تفرض بعض القيود خلال العملية.

فشركة هيونداي الكورية لديها تطبيق مفتاح رقمي، لكنه يعمل فقط لهواتف أندرويد، ويعمل فقط مع سيارات سوناتا لعام 2020.

لذلك قد تأتي شركة أبل بحل جديد، سيسمح لعدد أكبر من الناس من الدخول لسياراتهم عبر الهاتف، في نهاية متوقعة لمفتاح السيارة الكلاسيكي.

وما زال التطبيق موجوداً فقط في النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 13.4 ، ومن غير الواضح إذا كانت النسخة النهائية لنظام تشغيل آيفون ستتضمن تطبيق مفتاح السيارة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:40 AM

فتح السيارة بـ"الآيفون".. أبل تصدر النسخة التجريبية من نظام التشغيل الجديد للسيارات

تتيح للمستخدم فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف أو الساعة ودون المفتاح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,435

أصدرت شركة أبل النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل الجديد، ويبدو أن لديها ميزة "غير معلنة"، قد تتيح للمستخدم فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف أو ساعة أبل.

ويشمل الإصدار التجريبي "iOS 13.4" واجهة برمجة لتطبيق "CarKey" الجديد، وهو يعني "مفتاح السيارة"، وفقاً لموقع 9to5Mac المختص بمنتجات أبل.

وسيتيح التطبيق فتح قفل باب السيارة، باستخدام هاتف آيفون أو ساعة أبل، من دون استخدام المفتاح إطلاقاً.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ستعمل الخاصية مع السيارات الحديثة التي تشمل أنظمتها خاصية "إن إف سي"، التي تتيح مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات.

وقال الموقع إن المفتاح الرقمي سيكون موجوداً في تطبيق Wallet، أو المحفظة، الخاص بجهاز آيفون، كما يستطيع المستخدم مشاركة مفتاح السيارة الرقمي عبر هذا التطبيق، مع جهاز أبل لشخص آخر.

وتتيح بعض شركات السيارات اليوم بالفعل استخدام الهاتف كمفتاح سيارة رقمي من خلال تطبيقاتها، لكنها تفرض بعض القيود خلال العملية.

فشركة هيونداي الكورية لديها تطبيق مفتاح رقمي، لكنه يعمل فقط لهواتف أندرويد، ويعمل فقط مع سيارات سوناتا لعام 2020.

لذلك قد تأتي شركة أبل بحل جديد، سيسمح لعدد أكبر من الناس من الدخول لسياراتهم عبر الهاتف، في نهاية متوقعة لمفتاح السيارة الكلاسيكي.

وما زال التطبيق موجوداً فقط في النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 13.4 ، ومن غير الواضح إذا كانت النسخة النهائية لنظام تشغيل آيفون ستتضمن تطبيق مفتاح السيارة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,962
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,500

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة