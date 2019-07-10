النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

موريتانيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 5126 إصابة

بعد تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس

سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5126 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف؛ خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 682 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 32 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 2026 شخصاً.

وتحدث البيان عن وفاة 5 حالات جديدة بهذا الوباء، ليرتفع عدد المتوفين إلى 144 شخصاً منذ اكتشاف أول إصابة في موريتانيا.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
موريتانيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 5126 إصابة
سبق

سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5126 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف؛ خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 682 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 32 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 2026 شخصاً.

وتحدث البيان عن وفاة 5 حالات جديدة بهذا الوباء، ليرتفع عدد المتوفين إلى 144 شخصاً منذ اكتشاف أول إصابة في موريتانيا.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:41 PM

موريتانيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 5126 إصابة

بعد تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
168

سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5126 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف؛ خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 682 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 32 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 2026 شخصاً.

وتحدث البيان عن وفاة 5 حالات جديدة بهذا الوباء، ليرتفع عدد المتوفين إلى 144 شخصاً منذ اكتشاف أول إصابة في موريتانيا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,965
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,707
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة