موريتانيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 5126 إصابة

بعد تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس

سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5126 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف؛ خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 682 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 32 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 2026 شخصاً.

وتحدث البيان عن وفاة 5 حالات جديدة بهذا الوباء، ليرتفع عدد المتوفين إلى 144 شخصاً منذ اكتشاف أول إصابة في موريتانيا.