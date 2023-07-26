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"البيئة" تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال

تهدف إلى تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة وتطوير الزراعة

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عقد "تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار بمنطقة جازان"، مع مجلس الجمعيات التعاونية، بقيمة إجمالية بلغت 16,992,545 ريالاً، وبمدة تنفيذ (6) أشهر اعتباراً من تاريخ استلام الموقع.

وأوضحت "البيئة" أن العقد يهدف إلى تأهيل المدرجات الزراعية في جازان وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، وذلك لتوفير كميات كبيرة من المياه، ورفع كفاءة استخدامها في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة "تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة"، والتي تعد إحدى مبادرات الوزارة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبتكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون ريال، وتشمل كلاً من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، على مساحة تبلغ 2500 هكتار، بمعدل 600 هكتار تقريباً لكل منطقة.

يُذكر أن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال هذه المبادرة تتمثل في أعمال التسوية وبناء الجدر والقطع الصخري للمدرجات، وأعمال التسوية وبناء الجدر للسدود الصغيرة بهدف حصاد الأمطار، إضافة إلى بناء خزانات مياه خرسانية، وتركيب شبكات ري بتقنيات مختلفة، وتوفير ترب زراعية، وتقديم شتلات مختلفة من البن والموز والرمان واللوز والخوخ والورد والعنب.

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"البيئة" تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال
سبق

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عقد "تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار بمنطقة جازان"، مع مجلس الجمعيات التعاونية، بقيمة إجمالية بلغت 16,992,545 ريالاً، وبمدة تنفيذ (6) أشهر اعتباراً من تاريخ استلام الموقع.

وأوضحت "البيئة" أن العقد يهدف إلى تأهيل المدرجات الزراعية في جازان وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، وذلك لتوفير كميات كبيرة من المياه، ورفع كفاءة استخدامها في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة "تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة"، والتي تعد إحدى مبادرات الوزارة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبتكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون ريال، وتشمل كلاً من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، على مساحة تبلغ 2500 هكتار، بمعدل 600 هكتار تقريباً لكل منطقة.

يُذكر أن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال هذه المبادرة تتمثل في أعمال التسوية وبناء الجدر والقطع الصخري للمدرجات، وأعمال التسوية وبناء الجدر للسدود الصغيرة بهدف حصاد الأمطار، إضافة إلى بناء خزانات مياه خرسانية، وتركيب شبكات ري بتقنيات مختلفة، وتوفير ترب زراعية، وتقديم شتلات مختلفة من البن والموز والرمان واللوز والخوخ والورد والعنب.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
02:48 PM

"البيئة" تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال

تهدف إلى تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة وتطوير الزراعة

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محمد المواسي - جازان
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وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عقد "تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار بمنطقة جازان"، مع مجلس الجمعيات التعاونية، بقيمة إجمالية بلغت 16,992,545 ريالاً، وبمدة تنفيذ (6) أشهر اعتباراً من تاريخ استلام الموقع.

وأوضحت "البيئة" أن العقد يهدف إلى تأهيل المدرجات الزراعية في جازان وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، وذلك لتوفير كميات كبيرة من المياه، ورفع كفاءة استخدامها في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة "تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة"، والتي تعد إحدى مبادرات الوزارة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبتكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون ريال، وتشمل كلاً من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، على مساحة تبلغ 2500 هكتار، بمعدل 600 هكتار تقريباً لكل منطقة.

يُذكر أن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال هذه المبادرة تتمثل في أعمال التسوية وبناء الجدر والقطع الصخري للمدرجات، وأعمال التسوية وبناء الجدر للسدود الصغيرة بهدف حصاد الأمطار، إضافة إلى بناء خزانات مياه خرسانية، وتركيب شبكات ري بتقنيات مختلفة، وتوفير ترب زراعية، وتقديم شتلات مختلفة من البن والموز والرمان واللوز والخوخ والورد والعنب.

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