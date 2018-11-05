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"النفيعي" يدشن البرنامج التدريبي لمرشحي ومرشحات جائزة التميز بالطائف

شمل هذا العام الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

دشّن المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، اليوم، البرنامج التدريبي لمرشحي ومرشحات جائزة التميز في دورتها العاشرة، وكذلك موقع مملكة التميز الداعم للتميز والمتميزين؛ وذلك نيابةً عن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي.

جاء ذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي، ومديري ومديرات الإدارات والمكاتب ومنسقي ومنسقات ومرشحي ومرشحات الجائزة، على مسرح الإدارة بالفيصلية للبنين، وعبر الدائرة المغلقة على مسرح الإدارات النسائية بمبنى الشؤون التعليمية بحي الريان للبنات.

ونوّه مدير مركز التميز سعيد المالكي بما تحظى به جائزة التميز من دعم ورعاية، مشيراً إلى التجديد والتوسع هذا العام، والذي شمل مجال الإشراف التربوي، وإضافة رائد التعليم المتميز، والخدمات التعليمية المتميزة، والمبادرات والتجارب المتميزة، كما شمل التميز الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد "المالكي" بالتميز المؤسسي الذي حظيت به إدارة تعليم الطائف بقيادة مدير التعليم طلال اللهيبي، وتفردها بإنشاء وحدات التميز والابتكار المؤسسي بشطري البنين والبنات، مثمناً له ولإدارته الجهود الواضحة في دعم ورعاية التميز والمتميزين.

وأشارت مساعدته أمل السالمي إلى أن المركز حقق إنجازاً ونقلة نوعية واسعة، حتى أصبح بيت خبرة، حقق الاستدامة في فترات وجيزة، وذكرت خلال كلمتها دور المركز في تقديم خدمات نوعية وتدريبية، واستشارات فنية لتشجيع فئات المجتمع التعليمي، وإبراز منجزاتهم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري، إضافةً إلى تحقيق الاستدامة، من خلال العناية بالجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرة إلى المراكز المتقدمة التي حققها الطائف في الدورة التاسعة.

يُذكر أن مركز التميز قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" عن ترشيح رائد التعليم المتميز، مستحثاً الإدارات والمكاتب على المبادرة بسرعة الترشيح لهذه الفئة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"النفيعي" يدشن البرنامج التدريبي لمرشحي ومرشحات جائزة التميز بالطائف
سبق

دشّن المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، اليوم، البرنامج التدريبي لمرشحي ومرشحات جائزة التميز في دورتها العاشرة، وكذلك موقع مملكة التميز الداعم للتميز والمتميزين؛ وذلك نيابةً عن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي.

جاء ذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي، ومديري ومديرات الإدارات والمكاتب ومنسقي ومنسقات ومرشحي ومرشحات الجائزة، على مسرح الإدارة بالفيصلية للبنين، وعبر الدائرة المغلقة على مسرح الإدارات النسائية بمبنى الشؤون التعليمية بحي الريان للبنات.

ونوّه مدير مركز التميز سعيد المالكي بما تحظى به جائزة التميز من دعم ورعاية، مشيراً إلى التجديد والتوسع هذا العام، والذي شمل مجال الإشراف التربوي، وإضافة رائد التعليم المتميز، والخدمات التعليمية المتميزة، والمبادرات والتجارب المتميزة، كما شمل التميز الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد "المالكي" بالتميز المؤسسي الذي حظيت به إدارة تعليم الطائف بقيادة مدير التعليم طلال اللهيبي، وتفردها بإنشاء وحدات التميز والابتكار المؤسسي بشطري البنين والبنات، مثمناً له ولإدارته الجهود الواضحة في دعم ورعاية التميز والمتميزين.

وأشارت مساعدته أمل السالمي إلى أن المركز حقق إنجازاً ونقلة نوعية واسعة، حتى أصبح بيت خبرة، حقق الاستدامة في فترات وجيزة، وذكرت خلال كلمتها دور المركز في تقديم خدمات نوعية وتدريبية، واستشارات فنية لتشجيع فئات المجتمع التعليمي، وإبراز منجزاتهم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري، إضافةً إلى تحقيق الاستدامة، من خلال العناية بالجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرة إلى المراكز المتقدمة التي حققها الطائف في الدورة التاسعة.

يُذكر أن مركز التميز قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" عن ترشيح رائد التعليم المتميز، مستحثاً الإدارات والمكاتب على المبادرة بسرعة الترشيح لهذه الفئة.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
04:29 PM

"النفيعي" يدشن البرنامج التدريبي لمرشحي ومرشحات جائزة التميز بالطائف

شمل هذا العام الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشّن المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، اليوم، البرنامج التدريبي لمرشحي ومرشحات جائزة التميز في دورتها العاشرة، وكذلك موقع مملكة التميز الداعم للتميز والمتميزين؛ وذلك نيابةً عن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي.

جاء ذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي، ومديري ومديرات الإدارات والمكاتب ومنسقي ومنسقات ومرشحي ومرشحات الجائزة، على مسرح الإدارة بالفيصلية للبنين، وعبر الدائرة المغلقة على مسرح الإدارات النسائية بمبنى الشؤون التعليمية بحي الريان للبنات.

ونوّه مدير مركز التميز سعيد المالكي بما تحظى به جائزة التميز من دعم ورعاية، مشيراً إلى التجديد والتوسع هذا العام، والذي شمل مجال الإشراف التربوي، وإضافة رائد التعليم المتميز، والخدمات التعليمية المتميزة، والمبادرات والتجارب المتميزة، كما شمل التميز الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد "المالكي" بالتميز المؤسسي الذي حظيت به إدارة تعليم الطائف بقيادة مدير التعليم طلال اللهيبي، وتفردها بإنشاء وحدات التميز والابتكار المؤسسي بشطري البنين والبنات، مثمناً له ولإدارته الجهود الواضحة في دعم ورعاية التميز والمتميزين.

وأشارت مساعدته أمل السالمي إلى أن المركز حقق إنجازاً ونقلة نوعية واسعة، حتى أصبح بيت خبرة، حقق الاستدامة في فترات وجيزة، وذكرت خلال كلمتها دور المركز في تقديم خدمات نوعية وتدريبية، واستشارات فنية لتشجيع فئات المجتمع التعليمي، وإبراز منجزاتهم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري، إضافةً إلى تحقيق الاستدامة، من خلال العناية بالجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرة إلى المراكز المتقدمة التي حققها الطائف في الدورة التاسعة.

يُذكر أن مركز التميز قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" عن ترشيح رائد التعليم المتميز، مستحثاً الإدارات والمكاتب على المبادرة بسرعة الترشيح لهذه الفئة.

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