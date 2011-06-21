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"صحة حائل " تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

عبر عدة حملات بمشاركة 250 متبرعاً ومتبرعة

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل احتفالاتها باليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يُقام هذا العام 2021 تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" حيث قامت بتنظيم عدة حملات للتبرع بالدم في عدد من المواقع بحائل بمشاركة عدد كبير من المتبرعين بالدم، وبلغ عدد المتبرعين بالدم منذ بداية الفعاليات وحتى اليوم ما يقارب 250 متبرعاً ومتبرعة.

وقامت "صحة حائل" مساء اليوم بتدشين حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مجمع الأهلي الطبي في حائل، وجمعية الديوانية للأعمال التطوعية، وجمعية جود للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، حيث تسعى الصحة من خلال هذه الأنشطة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

يشار إلى أن الحملة للتبرع بالدم انطلقت الاثنين الماضي في منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن، وشارك في تدشينها والتبرع بالدم كل من: وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري، ومدير عام صحة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري.

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"صحة حائل " تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم
سبق

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل احتفالاتها باليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يُقام هذا العام 2021 تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" حيث قامت بتنظيم عدة حملات للتبرع بالدم في عدد من المواقع بحائل بمشاركة عدد كبير من المتبرعين بالدم، وبلغ عدد المتبرعين بالدم منذ بداية الفعاليات وحتى اليوم ما يقارب 250 متبرعاً ومتبرعة.

وقامت "صحة حائل" مساء اليوم بتدشين حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مجمع الأهلي الطبي في حائل، وجمعية الديوانية للأعمال التطوعية، وجمعية جود للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، حيث تسعى الصحة من خلال هذه الأنشطة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

يشار إلى أن الحملة للتبرع بالدم انطلقت الاثنين الماضي في منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن، وشارك في تدشينها والتبرع بالدم كل من: وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري، ومدير عام صحة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
11:36 PM

"صحة حائل " تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

عبر عدة حملات بمشاركة 250 متبرعاً ومتبرعة

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منصور الشلاقي - حائل
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تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل احتفالاتها باليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يُقام هذا العام 2021 تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" حيث قامت بتنظيم عدة حملات للتبرع بالدم في عدد من المواقع بحائل بمشاركة عدد كبير من المتبرعين بالدم، وبلغ عدد المتبرعين بالدم منذ بداية الفعاليات وحتى اليوم ما يقارب 250 متبرعاً ومتبرعة.

وقامت "صحة حائل" مساء اليوم بتدشين حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مجمع الأهلي الطبي في حائل، وجمعية الديوانية للأعمال التطوعية، وجمعية جود للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، حيث تسعى الصحة من خلال هذه الأنشطة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

يشار إلى أن الحملة للتبرع بالدم انطلقت الاثنين الماضي في منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن، وشارك في تدشينها والتبرع بالدم كل من: وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري، ومدير عام صحة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري.

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