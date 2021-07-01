النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1534 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1487 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الجزائية المتخصصة" تحدد موعداً بديلاً لنظر الدعوى ضد "هاشمي"

المحكمة دعت المدعى عليه إلى الحضور وإلا ستحكم في الدعوى غيابياً

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد محمد أحمد هاشمي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002090460)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/ 1/ 1443هـ، الساعة (العاشرة والنصف).

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، موضحة أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجزائية المتخصصة" تحدد موعداً بديلاً لنظر الدعوى ضد "هاشمي"
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد محمد أحمد هاشمي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002090460)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/ 1/ 1443هـ، الساعة (العاشرة والنصف).

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، موضحة أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
01:15 PM

"الجزائية المتخصصة" تحدد موعداً بديلاً لنظر الدعوى ضد "هاشمي"

المحكمة دعت المدعى عليه إلى الحضور وإلا ستحكم في الدعوى غيابياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,768

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد محمد أحمد هاشمي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002090460)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/ 1/ 1443هـ، الساعة (العاشرة والنصف).

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، موضحة أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة