"الجزائية المتخصصة" تحدد موعداً بديلاً لنظر الدعوى ضد "هاشمي"

المحكمة دعت المدعى عليه إلى الحضور وإلا ستحكم في الدعوى غيابياً

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد محمد أحمد هاشمي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002090460)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/ 1/ 1443هـ، الساعة (العاشرة والنصف).

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، موضحة أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.