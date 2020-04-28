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"أمانة مكة" تحدد طرق التبليغ والإفصاح عن مساكن العمال

استمراراً لجهودها في مكافحة ‫فيروس "كورونا"

دعت أمانة العاصمة المقدسة المنشآت والمواطنين والمقيمين إلى الإفصاح عن مساكن العمال، عبر الوسائل المتاحة التي حددته؛ وذلك استمراراً لجهود الأمانة في مكافحة ‫فيروس "كورونا".

وفي هذا الإطار، اعتمد ‫أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص خدمة الإفصاح عن مساكن العمال من خلال الرابط https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah

كما تم اعتماد خدمة (المساعد الذكي) ‫أو بالاتصال على الرقم 940، أو عبر واتساب البلاغات 0539400940.

أمانة مكة

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"أمانة مكة" تحدد طرق التبليغ والإفصاح عن مساكن العمال
سبق

دعت أمانة العاصمة المقدسة المنشآت والمواطنين والمقيمين إلى الإفصاح عن مساكن العمال، عبر الوسائل المتاحة التي حددته؛ وذلك استمراراً لجهود الأمانة في مكافحة ‫فيروس "كورونا".

وفي هذا الإطار، اعتمد ‫أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص خدمة الإفصاح عن مساكن العمال من خلال الرابط https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah

كما تم اعتماد خدمة (المساعد الذكي) ‫أو بالاتصال على الرقم 940، أو عبر واتساب البلاغات 0539400940.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
05:50 PM

"أمانة مكة" تحدد طرق التبليغ والإفصاح عن مساكن العمال

استمراراً لجهودها في مكافحة ‫فيروس "كورونا"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
585

دعت أمانة العاصمة المقدسة المنشآت والمواطنين والمقيمين إلى الإفصاح عن مساكن العمال، عبر الوسائل المتاحة التي حددته؛ وذلك استمراراً لجهود الأمانة في مكافحة ‫فيروس "كورونا".

وفي هذا الإطار، اعتمد ‫أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص خدمة الإفصاح عن مساكن العمال من خلال الرابط https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah

كما تم اعتماد خدمة (المساعد الذكي) ‫أو بالاتصال على الرقم 940، أو عبر واتساب البلاغات 0539400940.

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