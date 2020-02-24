الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء: تصنيع 3.5 ملايين عداد ذكي محلياً خطوة مهمة

على هامش مشاركته خلال افتتاح منتدى ومعرض اكتفاء في الظهران اليوم

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري، أن جهود الشركة خلال السنوات الماضية في مجال توطين الصناعات الكهربائية في المملكة، أثمرت عن نتائج بارزة، بعدما وصلت نسبة شراء الشركة من المصانع المحلية خلال السنوات الخمس الماضية إلى ما يقارب 63 % من قيمة مشترياتها من المواد وقطع الغيار، سعياً منها نحو تعظيم المحتوى المحلي للمشاريع الكهربائية.

وقال "السديري" على هامش مشاركته في افتتاح منتدى ومعرض اكتفاء في الظهران اليوم: من أبرز المشاريع التي تعمل عليها "السعودية للكهرباء" هذا العام في مجال دعم المحتوى المحلي والصناعات الكهربائية، مشروع تصنيع 3.5 ملايين عداد ذكي داخل المملكة، ضمن تركيب 10 ملايين عداد ذكي في مختلف مناطق المملكة، وهو خطوة مهمة نحو العمل على جذب وتوطين التقنيات الحديثة داخل المملكة.

وأضاف: استراتيجية الشركة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد للصناعات الكهربائية في المنطقة، وبرنامج "بناء" الذي Hطلقته الشركة العام الماضي لتوطين الصناعات الكهربائية نجح في رفع عدد المُصنعين المحليين المسجلين لديها إلى أكثر من 595 مُصنعًا .

وأشار "السديري" في ختام تصريحاته، إلى وصول نسبة شراء "السعودية للكهرباء" من المصانع المحلية خلال السنوات الخمس الماضية إلى ما يقارب 63 % من قيمة مشترياتها من المواد وقطع الغيار، في ظل إنجازات متتالية لبرنامج "بناء" الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لرفع الناتج المحلي وزيادة صادرات المملكة في مجال الصناعات الكهربائية، من خلال زيادة نسبة استخدام المواد المؤمنة من الصناعة المحلية، وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها، إضافة إلى نقل التقنية المتخصصة.