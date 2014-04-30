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الحالة الربيعية تعود.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر 5 أيام

الأرصاد: من متوسطة إلى غزيرة وتصحب بزخات من البرد والبداية غداً

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد، تعرُّض معظم مناطق المملكة لأمطار رعديّة؛ تبدأ غداً الثلاثاء وتستمر إلى السبت المقبل.

تفصيلاً؛ توقّعت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - بمشيئة الله تعالى - عودة تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية ربيعية؛ يُتوقع أن تكون فيها أمطار رعديّة (من متوسطة إلى غزيرة وتُصحب بزخاتٍ من البَرَد) ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 15 /08 / 1439هـ، الموافق 01 / 05 /2018م، إلى يوم السبت 19 / 08 /1439هـ، الموافق 05 / 05 /2018م.

وتشير التوقعات إلى تأثر مرتفعات كل من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة) والأجزاء الشرقية منها، وتمتد لتشمل مناطق (حائل، القصيم، الرياض والشرقية)، كذلك على مناطق (تبوك، الجوف والحدود الشمالية)، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل.

كما توقّعت أن تُسبق الحالة المطرية بنشاط في الرياح السطحية الناتجة من التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعديّة المُثيرة للأتربة والغبار، خاصة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية)، وقد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

في حين يُتوقع أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعديّة يومَي الجمعة والسبت على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمّة) وتمتد لتشمل مرتفعات منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحالة الربيعية تعود.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر 5 أيام
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد، تعرُّض معظم مناطق المملكة لأمطار رعديّة؛ تبدأ غداً الثلاثاء وتستمر إلى السبت المقبل.

تفصيلاً؛ توقّعت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - بمشيئة الله تعالى - عودة تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية ربيعية؛ يُتوقع أن تكون فيها أمطار رعديّة (من متوسطة إلى غزيرة وتُصحب بزخاتٍ من البَرَد) ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 15 /08 / 1439هـ، الموافق 01 / 05 /2018م، إلى يوم السبت 19 / 08 /1439هـ، الموافق 05 / 05 /2018م.

وتشير التوقعات إلى تأثر مرتفعات كل من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة) والأجزاء الشرقية منها، وتمتد لتشمل مناطق (حائل، القصيم، الرياض والشرقية)، كذلك على مناطق (تبوك، الجوف والحدود الشمالية)، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل.

كما توقّعت أن تُسبق الحالة المطرية بنشاط في الرياح السطحية الناتجة من التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعديّة المُثيرة للأتربة والغبار، خاصة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية)، وقد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

في حين يُتوقع أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعديّة يومَي الجمعة والسبت على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمّة) وتمتد لتشمل مرتفعات منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:15 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:15 PM

الحالة الربيعية تعود.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر 5 أيام

الأرصاد: من متوسطة إلى غزيرة وتصحب بزخات من البرد والبداية غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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23,549

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد، تعرُّض معظم مناطق المملكة لأمطار رعديّة؛ تبدأ غداً الثلاثاء وتستمر إلى السبت المقبل.

تفصيلاً؛ توقّعت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - بمشيئة الله تعالى - عودة تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية ربيعية؛ يُتوقع أن تكون فيها أمطار رعديّة (من متوسطة إلى غزيرة وتُصحب بزخاتٍ من البَرَد) ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 15 /08 / 1439هـ، الموافق 01 / 05 /2018م، إلى يوم السبت 19 / 08 /1439هـ، الموافق 05 / 05 /2018م.

وتشير التوقعات إلى تأثر مرتفعات كل من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة) والأجزاء الشرقية منها، وتمتد لتشمل مناطق (حائل، القصيم، الرياض والشرقية)، كذلك على مناطق (تبوك، الجوف والحدود الشمالية)، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل.

كما توقّعت أن تُسبق الحالة المطرية بنشاط في الرياح السطحية الناتجة من التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعديّة المُثيرة للأتربة والغبار، خاصة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية)، وقد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

في حين يُتوقع أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعديّة يومَي الجمعة والسبت على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمّة) وتمتد لتشمل مرتفعات منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.

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