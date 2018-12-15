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"واتساب" تطرح تحديثاً يسهّل التعامل للشركات

على النسخة التجريبية "بيتا" لنظام تشغيل "أندرويد"

طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، تحديثاً جديداً لتطبيقه لـ "الأعمال"، الذي يسهّل التعامل للشركات.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن التحديث الجديد لـ "واتساب" تم طرحه على النسخة التجريبية "بيتا" لنظام تشغيل "أندرويد".

وسيسمح تحديث "واتساب بزنس" بتقديم "بطاقات معلومات" تقدم المعلومات الأساسية للشركات، التي يمكن لأيّ مستخدمٍ الاطلاع عليها بسهولة قبل التواصل مع الشركة.

ووضع "واتساب" الأيقونة الجديدة الخاصة ببطاقة المعلومات، جوار علامة التبويب الرئيسة "الكاميرا" الموجودة في أعلى التطبيق.

وسيساعد التحديث الجديد، حسابات الأعمال المعنية على مشاركة معلوماتهم عن أنفسهم بسهولة لكل مستخدمي "واتساب".

واتساب أندرويد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" تطرح تحديثاً يسهّل التعامل للشركات
سبق

طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، تحديثاً جديداً لتطبيقه لـ "الأعمال"، الذي يسهّل التعامل للشركات.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن التحديث الجديد لـ "واتساب" تم طرحه على النسخة التجريبية "بيتا" لنظام تشغيل "أندرويد".

وسيسمح تحديث "واتساب بزنس" بتقديم "بطاقات معلومات" تقدم المعلومات الأساسية للشركات، التي يمكن لأيّ مستخدمٍ الاطلاع عليها بسهولة قبل التواصل مع الشركة.

ووضع "واتساب" الأيقونة الجديدة الخاصة ببطاقة المعلومات، جوار علامة التبويب الرئيسة "الكاميرا" الموجودة في أعلى التطبيق.

وسيساعد التحديث الجديد، حسابات الأعمال المعنية على مشاركة معلوماتهم عن أنفسهم بسهولة لكل مستخدمي "واتساب".

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
10:02 AM

"واتساب" تطرح تحديثاً يسهّل التعامل للشركات

على النسخة التجريبية "بيتا" لنظام تشغيل "أندرويد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، تحديثاً جديداً لتطبيقه لـ "الأعمال"، الذي يسهّل التعامل للشركات.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن التحديث الجديد لـ "واتساب" تم طرحه على النسخة التجريبية "بيتا" لنظام تشغيل "أندرويد".

وسيسمح تحديث "واتساب بزنس" بتقديم "بطاقات معلومات" تقدم المعلومات الأساسية للشركات، التي يمكن لأيّ مستخدمٍ الاطلاع عليها بسهولة قبل التواصل مع الشركة.

ووضع "واتساب" الأيقونة الجديدة الخاصة ببطاقة المعلومات، جوار علامة التبويب الرئيسة "الكاميرا" الموجودة في أعلى التطبيق.

وسيساعد التحديث الجديد، حسابات الأعمال المعنية على مشاركة معلوماتهم عن أنفسهم بسهولة لكل مستخدمي "واتساب".

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,233
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,210
10 مليارات ..

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