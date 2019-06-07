مشهور فتح الحسابات المحتال بقبضة شرطة جدة.. وعدد من القضايا تلاحقه

"سبق" انفردت بكشفه عبر معاق اتهمه بالنصب بعد تحويل ألف ريال لحسابه

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة ألقت القبض على المحتال الذي نصب على شاب من ذوي الهمم، ويُتَّهم بقضايا مشابهة، وعليه إيقاف خدمات من جهات عدة، وما زالت التحقيقات جارية تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وانفردت "سبق" بنشر قضية شاب من ذوي الهمم تحت عنوان "فيديو الترند.. معاق يتهم مشهورًا بسرقته وغيره.. ومطالبات بالتحقيق"، بعد أن خرج عبر مقطع فيديو، جرى تداوله بشكل لافت في "تويتر"، وصعد إلى الترند السعودي بوسم "#مشهور_يستغل_معاقًا"، ووجّه فيه اتهامًا لأحد مشاهير السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أنه طلب منه تحويل مبلغ 1000 ريال، وعندما قام بتحويل المبلغ له فوجئ بأنه لا يرد على اتصالاته، متمنيًا أن يقوم بإرجاع حقه وحق الناس.

وروى الشاب من ذوي الهمم عبر مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو جالس على كرسي متحرك يتحدث عن موقف حصل له مع أحد مشاهير السوشيال ميديا، وقال: "يعرف حالتي، ومن إيش أشتكي، وطلب مني تحويل مبلغ 1000 ريال لعمل حساب (باي بال) حتى أتمكن من طلب أجهزة من خارج السعودية، وللأسف عندما وصله التحويل أصبح لا يرد على اتصالاتي. والشخص معروف لدي، ولكن علمت أنه حرامي، سرقني وسرق أناسًا غيري. أتمنى يرجع حقي وحق الناس الذين سرقهم".

وأوضح أن المشهور قام بعمليات نصب واحتيال ضد أشخاص آخرين خلال الأشهر الأربعة الماضية، تجاوزت قيمتها 400 ألف ريال مثبتة بحوالات بنكية، تحتفظ "سبق" بنسخ منها؛ إذ كان يوهم الأشخاص بزيادة المبالغ التي يقومون بتحويلها له.

ويقوم المشهور بإيهام المتابعين بأن أشخاصًا كُثرًا قاموا بالتحويل له، ويقوم بعرض صور حوالات بنكية مزورة وغير صحيحة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "سناب شات"، إضافة إلى عرض صور ردود متابعين غير صحيحة بأنهم يقومون بمدحه، والثناء عليه، وينصحون بالتعامل معه.

وقال الشاب عبدالعزيز مسعود لـ"سبق": "الطريقة التي يستخدمها المشهور الذي يسكن في مدينة جدة تبدأ بعرض حسابات (باي بال) للبيع عبر حسابه في (سناب شات)، وذلك بإرفاق رقم هاتفه المستخدم في برنامج (واتساب)، والعروض لحسابات (الباي بال) مقابل مبلغ مالي".

وأضاف: "عند التحويل له يطلب منك الإيصال، وبعدها يبدأ بالمماطلة، ولا يتجاوب أبدًا، ثم يفتح موقعًا إلكترونيًّا، ويعرض عليه العروض".

وأردف: "لإيهام المتابعين استخدم طرقًا متعددة للنصب والاحتيال؛ إذ قام باستخدام سِجل تجاري لمؤسسة سعودية، وقام بتزويره باسمه قبل تزوير عدد من الرسائل الكاذبة، محتواها إجراء تحويل بنكي من أشخاص عدة ذوي مناصب وسمعة".

وتابع: "يقوم بوضع سنابات (مقاطع) بأنه مع السعودية، وضد أي شخص يتكلم عنها؛ وهدفه من ذلك التضليل على ما يقوم به من أفعال نصب واحتيال". مؤكدًا أنه تقدم بشكوى للجهات الأمنية، وفي انتظار اتخاذ الإجراءات.