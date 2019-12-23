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ما بين أمطار وأتربة.. 9 تنبيهات للأرصاد ترسم ملامح أجواء الاثنين

8 مناطق وحالات مناخية تتواصل إلى أوقات متفاوتة على مدار اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، خلال الساعات الماضية، 9 تنبيهات لحالات مناخية تفاوتت بين الأمطار والأتربة والسحب الممطرة، تتواصل بـ8 مناطق إلى أوقات مختلفة على مدار اليوم.

مكة المكرمة

والبداية من مكة المكرمة التي صدر لها تنبيهان؛ الأول تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم في: (أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وتربة، وعرفات، وميسان).

أما التنبيه الثاني فكان تنبيهًا وإنذارًا جديدًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم بالخرمة والمويه ورنية.

المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بالحناكية والعلا والمهد وخيبر.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم بالدوادمي وعفيف.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم في: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، والخميس، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل).

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى 12 ظهرًا بالدرب وبيش وفرسان وجازان.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم بالعويقلية وطريف وعرعر.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم في: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة).

أمطار أتربة مثارة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما بين أمطار وأتربة.. 9 تنبيهات للأرصاد ترسم ملامح أجواء الاثنين
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، خلال الساعات الماضية، 9 تنبيهات لحالات مناخية تفاوتت بين الأمطار والأتربة والسحب الممطرة، تتواصل بـ8 مناطق إلى أوقات مختلفة على مدار اليوم.

مكة المكرمة

والبداية من مكة المكرمة التي صدر لها تنبيهان؛ الأول تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم في: (أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وتربة، وعرفات، وميسان).

أما التنبيه الثاني فكان تنبيهًا وإنذارًا جديدًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم بالخرمة والمويه ورنية.

المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بالحناكية والعلا والمهد وخيبر.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم بالدوادمي وعفيف.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم في: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، والخميس، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل).

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى 12 ظهرًا بالدرب وبيش وفرسان وجازان.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم بالعويقلية وطريف وعرعر.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم في: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة).

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:56 AM

ما بين أمطار وأتربة.. 9 تنبيهات للأرصاد ترسم ملامح أجواء الاثنين

8 مناطق وحالات مناخية تتواصل إلى أوقات متفاوتة على مدار اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,998

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، خلال الساعات الماضية، 9 تنبيهات لحالات مناخية تفاوتت بين الأمطار والأتربة والسحب الممطرة، تتواصل بـ8 مناطق إلى أوقات مختلفة على مدار اليوم.

مكة المكرمة

والبداية من مكة المكرمة التي صدر لها تنبيهان؛ الأول تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم في: (أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وتربة، وعرفات، وميسان).

أما التنبيه الثاني فكان تنبيهًا وإنذارًا جديدًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم بالخرمة والمويه ورنية.

المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بالحناكية والعلا والمهد وخيبر.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم بالدوادمي وعفيف.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم في: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، والخميس، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل).

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى 12 ظهرًا بالدرب وبيش وفرسان وجازان.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة من مساء اليوم بالعويقلية وطريف وعرعر.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم في: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة).

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