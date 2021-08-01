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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. إجراءات "تعليم الأفلاج" للتأكد من تحصين الموظفين والمراجعين لدخول المنشآت

عبر تطبيق "توكلنا".. وتماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية

كثفت إدارة تعليم الأفلاج اليوم، تواجدها أمام بوابة دخول مبنى الإدارة للتأكد من حالة التحصين للموظفين والمراجعين عبر تطبيق "توكلنا".

وكان مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم الأفلاج إبراهيم الفواز قد تابع ميدانيًا الإجراءات المنفذة من قِبَل رجال حراس الأمن؛ للتأكد من تحصين الموظفين والمراجعين قبل دخول المنشآت التعليمية؛ تماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، والتي نصت على أن التحصين شرط أساسي لدخول أي منشأة حكومية؛ فيما لم يُسمح بدخول من لم يتم التأكد من حالته عبر تطبيق "توكلنا"؛ على أن تكون الحالة في التطبيق إما "محصن" أكمَلَ جرعات لقاح كورونا، أو "محصن جرعة أولى" أو "محصن متعافٍ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إجراءات "تعليم الأفلاج" للتأكد من تحصين الموظفين والمراجعين لدخول المنشآت
سبق

كثفت إدارة تعليم الأفلاج اليوم، تواجدها أمام بوابة دخول مبنى الإدارة للتأكد من حالة التحصين للموظفين والمراجعين عبر تطبيق "توكلنا".

وكان مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم الأفلاج إبراهيم الفواز قد تابع ميدانيًا الإجراءات المنفذة من قِبَل رجال حراس الأمن؛ للتأكد من تحصين الموظفين والمراجعين قبل دخول المنشآت التعليمية؛ تماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، والتي نصت على أن التحصين شرط أساسي لدخول أي منشأة حكومية؛ فيما لم يُسمح بدخول من لم يتم التأكد من حالته عبر تطبيق "توكلنا"؛ على أن تكون الحالة في التطبيق إما "محصن" أكمَلَ جرعات لقاح كورونا، أو "محصن جرعة أولى" أو "محصن متعافٍ".

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
10:21 AM

شاهد.. إجراءات "تعليم الأفلاج" للتأكد من تحصين الموظفين والمراجعين لدخول المنشآت

عبر تطبيق "توكلنا".. وتماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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1,302

كثفت إدارة تعليم الأفلاج اليوم، تواجدها أمام بوابة دخول مبنى الإدارة للتأكد من حالة التحصين للموظفين والمراجعين عبر تطبيق "توكلنا".

وكان مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم الأفلاج إبراهيم الفواز قد تابع ميدانيًا الإجراءات المنفذة من قِبَل رجال حراس الأمن؛ للتأكد من تحصين الموظفين والمراجعين قبل دخول المنشآت التعليمية؛ تماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، والتي نصت على أن التحصين شرط أساسي لدخول أي منشأة حكومية؛ فيما لم يُسمح بدخول من لم يتم التأكد من حالته عبر تطبيق "توكلنا"؛ على أن تكون الحالة في التطبيق إما "محصن" أكمَلَ جرعات لقاح كورونا، أو "محصن جرعة أولى" أو "محصن متعافٍ".

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