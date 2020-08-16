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حرائق الإطارات تحاصر سكان حي السلامة بمكة.. ومطالبات للمختصين بالتدخل

يتعمد إشعالها عمالة مخالفة في ساعات متأخرة من الليل

اشتكى عدد من سكان حي السلامة بمكة المكرمة من حرائق الإطارات التي يتعمَّد عمالة مخالفة حرقها في ساعات متأخرة من الليل دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه الأضرار الناجمة عنها، فضلاً عن خطرها البيئي والصحي على السكان، خاصة كبار السن والأطفال.

وبحسب شكوى، بعث بها سكان حي السلامة والأحياء المجاورة شمال غربي مكة المكرمة إلى "سبق"، فإن عمالة مخالفة تحرق الإطارات التالفة والمخلفات في موقع بجوار الحي، أو ما يعرف سابقًا بـ"موقع الميزان"؛ ما يؤدي لأضرار جسيمة، تتمثل في استنشاق الدخان المتطاير دون إحساس بأدنى مسؤولية.

وأشار الأهالي إلى أن الحرائق عادة ما يتم إشعالها في ساعات متأخرة من الليل؛ إذ يستيقظون على الدخان والروائح الكريهة في ظاهرة تتكرر دومًا؛ وتستدعي تدخُّل الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة؛ لمراقبة الموقع، ومحاسبة مَن يقف خلف تلك الحرائق المفتعلة.

ولفت السكان إلى أنهم خاطبوا جهات عدة من أجل إيقاف حرائق الإطارات والمخلفات القريبة من منازلهم، ولكن دون حلول تذكر، مطالبين بضرورة تدخُّل الجهة المعنية على وجه السرعة بالوقوف على المكان لضمان عدم تكرارها.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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حرائق الإطارات تحاصر سكان حي السلامة بمكة.. ومطالبات للمختصين بالتدخل
سبق

اشتكى عدد من سكان حي السلامة بمكة المكرمة من حرائق الإطارات التي يتعمَّد عمالة مخالفة حرقها في ساعات متأخرة من الليل دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه الأضرار الناجمة عنها، فضلاً عن خطرها البيئي والصحي على السكان، خاصة كبار السن والأطفال.

وبحسب شكوى، بعث بها سكان حي السلامة والأحياء المجاورة شمال غربي مكة المكرمة إلى "سبق"، فإن عمالة مخالفة تحرق الإطارات التالفة والمخلفات في موقع بجوار الحي، أو ما يعرف سابقًا بـ"موقع الميزان"؛ ما يؤدي لأضرار جسيمة، تتمثل في استنشاق الدخان المتطاير دون إحساس بأدنى مسؤولية.

وأشار الأهالي إلى أن الحرائق عادة ما يتم إشعالها في ساعات متأخرة من الليل؛ إذ يستيقظون على الدخان والروائح الكريهة في ظاهرة تتكرر دومًا؛ وتستدعي تدخُّل الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة؛ لمراقبة الموقع، ومحاسبة مَن يقف خلف تلك الحرائق المفتعلة.

ولفت السكان إلى أنهم خاطبوا جهات عدة من أجل إيقاف حرائق الإطارات والمخلفات القريبة من منازلهم، ولكن دون حلول تذكر، مطالبين بضرورة تدخُّل الجهة المعنية على وجه السرعة بالوقوف على المكان لضمان عدم تكرارها.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
10:45 PM

حرائق الإطارات تحاصر سكان حي السلامة بمكة.. ومطالبات للمختصين بالتدخل

يتعمد إشعالها عمالة مخالفة في ساعات متأخرة من الليل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,259

اشتكى عدد من سكان حي السلامة بمكة المكرمة من حرائق الإطارات التي يتعمَّد عمالة مخالفة حرقها في ساعات متأخرة من الليل دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه الأضرار الناجمة عنها، فضلاً عن خطرها البيئي والصحي على السكان، خاصة كبار السن والأطفال.

وبحسب شكوى، بعث بها سكان حي السلامة والأحياء المجاورة شمال غربي مكة المكرمة إلى "سبق"، فإن عمالة مخالفة تحرق الإطارات التالفة والمخلفات في موقع بجوار الحي، أو ما يعرف سابقًا بـ"موقع الميزان"؛ ما يؤدي لأضرار جسيمة، تتمثل في استنشاق الدخان المتطاير دون إحساس بأدنى مسؤولية.

وأشار الأهالي إلى أن الحرائق عادة ما يتم إشعالها في ساعات متأخرة من الليل؛ إذ يستيقظون على الدخان والروائح الكريهة في ظاهرة تتكرر دومًا؛ وتستدعي تدخُّل الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة؛ لمراقبة الموقع، ومحاسبة مَن يقف خلف تلك الحرائق المفتعلة.

ولفت السكان إلى أنهم خاطبوا جهات عدة من أجل إيقاف حرائق الإطارات والمخلفات القريبة من منازلهم، ولكن دون حلول تذكر، مطالبين بضرورة تدخُّل الجهة المعنية على وجه السرعة بالوقوف على المكان لضمان عدم تكرارها.

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